Росія намагалася вдарити по Києву ракетами типу Х. Всі збили на підступах до міста

Міська влада заявила, що "ракетна пауза" тривала 79 днів. До цього повідомлялося про руйнування у Харкові та загиблого у Павлограді

Пускові установки Patriot (Фото: Генштаб ЗСУ)

Зранку 8 грудня Росія запустила у бік Києва декілька крилатих ракет типів Х-101, Х-555 та Х-55. Проте жодна з повітряних цілей не досягла цілі, заявили у міській військовій адміністрації.

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Міська влада заявила, що "ракетна пауза" тривала 79 днів.

За даними КМВА, близько 10 бомбардувальників Ту-95МС випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55 з району російського Енгельса, що у Саратовській області. Повну хроніку атаки ворога можна прочитати тут.

Усі ракети були знищені протиповітряною обороною ще на підльоті до Києва.

Вночі росіяни завдали шість ударів ракетами С-300 по Харкову, є руйнування цивільної інфраструктури та постраждалі.

Крім того, внаслідок ранкової атаки на Павлоградський район загинула людина, ще четверо – поранені. Про це раніше повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У ніч проти 5 грудня було зафіксовано 17 російських "шахедів" та шість ракет С-300. Сили протиповітряної оборони знищили 10 дронів у різних регіонах.

Було три прильоти по об'єкту інфраструктури у Львівській області.

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