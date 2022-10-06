Россия пыталась завербовать Азов, чтобы "вместе уничтожать Запад и США" — начштаба полка

Главное разведуправление РФ пыталось завербовать пленных бойцов полка "Азов", чтобы "вместе уничтожать Запад и США". Об этом рассказал начальник штаба полка "Азов" майор Богдан Кротевич сегодня на пресс-конференции, организованной NV.ua.

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"У главного разведуправления была отработана стратегия следующая: когда мы вышли из плена, они хотели, так сказать, завербовать Азов как подразделение тем, что "ребята, вы хорошо сражаетесь и давайте вместе уничтожать Запад и США", – сказал Кротевич.

Но у азовцев, по его словам, "единогласным было одно мнение: они – наши враги, мы – украинские военные, Украина – наша Родина".

Вечером 21 сентября Украина вернула из российского плена 215 военнослужащих, 108 из них – бойцы Азова. И.о. главы СБУ Василий Малюк заявил, что Украина вернула пленных бойцов в обмен на подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука. Также известно об освобождении из российского плена 10 иностранных граждан, которые были захвачены оккупантами в Украине.

Освобожденные по обмену британцы рассказали, что россияне не только пытали их электротоком и холодным оружием, но и проводили их через имитацию смертной казни.

Глава патронатной службы Азова Елена Толкачева сообщила, что здоровье защитников Украины, возвращенных из российского плена в результате обмена, находится в "шокирующем" состоянии.

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Вадим Ребрина

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