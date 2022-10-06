UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия пыталась завербовать Азов, чтобы "вместе уничтожать Запад и США" — начштаба полка

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2022, 14:35
Россия пыталась завербовать Азов, чтобы
Скриншот с видео

Главное разведуправление РФ пыталось завербовать пленных бойцов полка "Азов", чтобы "вместе уничтожать Запад и США". Об этом рассказал начальник штаба полка "Азов" майор Богдан Кротевич сегодня на пресс-конференции, организованной NV.ua.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"У главного разведуправления была отработана стратегия следующая: когда мы вышли из плена, они хотели, так сказать, завербовать Азов как подразделение тем, что "ребята, вы хорошо сражаетесь и давайте вместе уничтожать Запад и США", – сказал Кротевич.

Но у азовцев, по его словам, "единогласным было одно мнение: они – наши враги, мы – украинские военные, Украина – наша Родина".

  • Вечером 21 сентября Украина вернула из российского плена 215 военнослужащих, 108 из них – бойцы Азова. И.о. главы СБУ Василий Малюк заявил, что Украина вернула пленных бойцов в обмен на подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука. Также известно об освобождении из российского плена 10 иностранных граждан, которые были захвачены оккупантами в Украине. 
  • Освобожденные по обмену британцы рассказали, что россияне не только пытали их электротоком и холодным оружием, но и проводили их через имитацию смертной казни.
  • Глава патронатной службы Азова Елена Толкачева сообщила, что здоровье защитников Украины, возвращенных из российского плена в результате обмена, находится в "шокирующем" состоянии.

Читайте также: В Азове призвали не распространять информацию об условиях содержания украинских пленных

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
полк азов плен гру рф
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 