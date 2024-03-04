Россия разгоняет фейк о "наступлении на юге и эвакуации". Ким: Из-за строительства обороны

Виталий Ким (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Россия разгоняет фейки о якобы "эвакуации чиновников из Херсона перед наступлением на город". Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким развенчал ложь оккупантов и сказал, что это связано со строительством линии обороны. Об этом он сказал в свежем обращении.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, на юге строят вторую линию обороны, которая должна была быть создана еще в начале большой войны — с этим связано распространение дезинформации.

"Это потому, что мы строим фортификации, вторые, десятые рубежи обороны и люди думают: Ага, власть молчит, будет наступление и мы готовимся к обороне. На самом деле нет. В действительности военные должны были это построить в 2014, 2022 году, но были заняты важными вещами", — сказал Ким.

Он отметил, что к инженерным работам привлечены все ОВА.

"Это делается, потому что нужно. Это должно было появиться еще давным-давно, поэтому никакой зрады, наступления нет. Они это вбрасывают, потому что боятся, что мы будем что-то делать", — заявил чиновник.

30 ноября 2023 года президент Зеленский приказал построить обширную сеть укреплений, чтобы помочь войскам удерживать оборону.

6 декабря министр обороны Умеров заявил, что ВСУ подошли к третьей линии обороны россиян. Заверил, что у Украины есть план войны на 2024 год.

7 декабря Кабмин выделил 788 млн грн на фортификации и разминирование.

Читайте также: ВСУ показали фото строительства оборонных линий. Обещают "непробиваемые барьеры"