Росія розганяє фейк про "наступ на півдні та евакуацію". Кім: Через будівництво лінії оборони
Росія розганяє фейки про нібито "евакуацію чиновників із Херсона перед наступом на місто". Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розвінчав брехню окупантів та сказав, що це пов'язано з будівництвом лінії оборони. Про це він сказав у свіжому зверненні.
За його словами, на півдні будують другу лінію оборони, яка мала бути створена ще на початку великої війни — з цим пов'язане поширення дезінформації.
"Це тому, що ми будуємо фортифікації, другі, десяті рубежі оборони, і люди думають: ага, влада мовчить, буде наступ, і ми готуємося до оборони. Насправді ні. Насправді військові мали це побудувати 2014-го, 2022 року, але були зайняті важливими речами", – сказав Кім.
Він зазначив, що до інженерних робіт залучені усі ОВА.
"Це робиться, тому що потрібно. Це мало з'явитися ще давним-давно, тому жодної зради, наступу немає. Вони це вкидають, бо бояться, що ми щось робитимемо", — заявив чиновник.
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- 6 грудня міністр оборони Умєров заявив, що ЗСУ підійшли до третьої лінії оборони росіян. Запевнив, що Україна має план війни на 2024 рік.
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