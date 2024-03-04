Росія розганяє фейк про "наступ на півдні та евакуацію". Кім: Через будівництво лінії оборони

Віталій Кім (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Росія розганяє фейки про нібито "евакуацію чиновників із Херсона перед наступом на місто". Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розвінчав брехню окупантів та сказав, що це пов'язано з будівництвом лінії оборони. Про це він сказав у свіжому зверненні.

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За його словами, на півдні будують другу лінію оборони, яка мала бути створена ще на початку великої війни — з цим пов'язане поширення дезінформації.

"Це тому, що ми будуємо фортифікації, другі, десяті рубежі оборони, і люди думають: ага, влада мовчить, буде наступ, і ми готуємося до оборони. Насправді ні. Насправді військові мали це побудувати 2014-го, 2022 року, але були зайняті важливими речами", – сказав Кім.

Він зазначив, що до інженерних робіт залучені усі ОВА.

"Це робиться, тому що потрібно. Це мало з'явитися ще давним-давно, тому жодної зради, наступу немає. Вони це вкидають, бо бояться, що ми щось робитимемо", — заявив чиновник.

30 листопада 2023 року президент Зеленський наказав побудувати велику мережу укріплень, щоб допомогти військам утримувати оборону.

6 грудня міністр оборони Умєров заявив, що ЗСУ підійшли до третьої лінії оборони росіян. Запевнив, що Україна має план війни на 2024 рік.

7 грудня Кабмін виділив 788 млн грн на фортифікації та розмінування.

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