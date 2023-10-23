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Россия снова наступает, ждала нападения на Израиль. Главная война в Украине — МИД Литвы

Цей матеріал також доступний українською
23.10.2023, 13:43
Россия снова наступает, ждала нападения на Израиль. Главная война в Украине — МИД Литвы - Фото
Габриэлюс Ландсбергис (Фото: EPA/TOMS KALNINS)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Россия ждала нападения ХАМАС на Израиль, а потом возобновила наступление в Украине. Об этом он сообщил в Люксембурге перед началом встречи Совета министров Европейского союза, цитирует его Укринформ.

По его словам, Европа не может отводить взгляд от Украины, так как Россия начала новые наступления. 

"Россия ожидает ситуации, подобные этой, где мы можем отвлечься на что-то другое и уменьшить внимание к этим атакам. Моя главная надежда, что мы сможем направить четкое послание путем продолжения финансирования", — сказал Ландсбергис. 

Он отметил, что европейские союзники должны сыграть роль в решении конфликта в Израиле, а также научиться реагировать на множество кризисов одновременно. 

"По определению, Украина является приоритетом, главным конфликтом. Это происходит на нашей границе, и это точно о тех принципах, которые мы отстаиваем. Я бы даже назвал эту ситуацию матерью всех конфликтов XXI века", — заявил глава литовского МИД.

Дипломат подчеркнул, что если восстановить территориальную целостность Украины, то можно ожидать, что мир снова вернется к стабильности. 

Утром военные заявляли, что захватчики продолжают попытки окружить Авдеевку, несут значительные потери, ВСУ отбили штурмы в районах Керамика, Степового, Авдеевки, Опытного, Тоненького и Невельского — тут было более 20 атак. 
  • 19 октября главком ВСУ Залужный посетил Авдеевку и Купянское направление, где активизировались и ведут наступательные действия российские захватчики. Там он провел штабную работу с командующими и командирами бригад.
  • Спикер ВСУ Штупун сообщил, что на Авдеевском направлении несколько снизилась активность врага, но он продолжает идти вперед.
  • Тоннели и роботизированные машинки для БК. ВСУ рассказали о новой тактике РФ под Авдеевкой. 

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Дмитрий Гриниченко
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