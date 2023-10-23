Россия снова наступает, ждала нападения на Израиль. Главная война в Украине — МИД Литвы

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Россия ждала нападения ХАМАС на Израиль, а потом возобновила наступление в Украине. Об этом он сообщил в Люксембурге перед началом встречи Совета министров Европейского союза, цитирует его Укринформ.

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По его словам, Европа не может отводить взгляд от Украины, так как Россия начала новые наступления.

"Россия ожидает ситуации, подобные этой, где мы можем отвлечься на что-то другое и уменьшить внимание к этим атакам. Моя главная надежда, что мы сможем направить четкое послание путем продолжения финансирования", — сказал Ландсбергис.

Он отметил, что европейские союзники должны сыграть роль в решении конфликта в Израиле, а также научиться реагировать на множество кризисов одновременно.

"По определению, Украина является приоритетом, главным конфликтом. Это происходит на нашей границе, и это точно о тех принципах, которые мы отстаиваем. Я бы даже назвал эту ситуацию матерью всех конфликтов XXI века", — заявил глава литовского МИД.

Дипломат подчеркнул, что если восстановить территориальную целостность Украины, то можно ожидать, что мир снова вернется к стабильности.

Утром военные заявляли, что захватчики продолжают попытки окружить Авдеевку, несут значительные потери, ВСУ отбили штурмы в районах Керамика, Степового, Авдеевки, Опытного, Тоненького и Невельского — тут было более 20 атак.

19 октября главком ВСУ Залужный посетил Авдеевку и Купянское направление, где активизировались и ведут наступательные действия российские захватчики. Там он провел штабную работу с командующими и командирами бригад.

Спикер ВСУ Штупун сообщил, что на Авдеевском направлении несколько снизилась активность врага, но он продолжает идти вперед.

Тоннели и роботизированные машинки для БК. ВСУ рассказали о новой тактике РФ под Авдеевкой.

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