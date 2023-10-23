Росія знову наступає, чекала нападу на Ізраїль. Головна війна в Україні — голова МЗС Литви
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Росія чекала нападу ХАМАС на Ізраїль, а потім відновила наступ в Україні. Про це він повідомив у Люксембурзі перед початком зустрічі Ради міністрів Європейського Союзу, цитує його Укрінформ.
"Росія очікує ситуації, подібні до цієї, де ми можемо відвернутися на щось інше і зменшити увагу до цих атак. Моя головна надія, що ми зможемо направити чітке послання шляхом продовження фінансування", – сказав Ландсбергіс.
Він зазначив, що європейські союзники мають відіграти роль у вирішенні конфлікту в Ізраїлі, а також навчитися реагувати на багато криз одночасно.
"За визначенням, Україна є пріоритетом, головним конфліктом. Це відбувається на нашому кордоні, і це точно про ті принципи, які ми відстоюємо. Я навіть назвав би цю ситуацію матір'ю всіх конфліктів XXI століття", — заявив глава литовського МЗС.
Дипломат наголосив, що якщо відновити територіальну цілісність України, то очікується, що світ знову повернеться до стабільності.
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