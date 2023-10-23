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Росія знову наступає, чекала нападу на Ізраїль. Головна війна в Україні — голова МЗС Литви

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23.10.2023, 13:43
Росія знову наступає, чекала нападу на Ізраїль. Головна війна в Україні — голова МЗС Литви - Фото
Габріелюс Ландсбергіс (Фото: EPA/TOMS KALNINS)

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Росія чекала нападу ХАМАС на Ізраїль, а потім відновила наступ в Україні. Про це він повідомив у Люксембурзі перед початком зустрічі Ради міністрів Європейського Союзу, цитує його Укрінформ.

За його словами, Європа не може відводити погляд від України, оскільки Росія розпочала нові наступи.

"Росія очікує ситуації, подібні до цієї, де ми можемо відвернутися на щось інше і зменшити увагу до цих атак. Моя головна надія, що ми зможемо направити чітке послання шляхом продовження фінансування", – сказав Ландсбергіс.

Він зазначив, що європейські союзники мають відіграти роль у вирішенні конфлікту в Ізраїлі, а також навчитися реагувати на багато криз одночасно.

"За визначенням, Україна є пріоритетом, головним конфліктом. Це відбувається на нашому кордоні, і це точно про ті принципи, які ми відстоюємо. Я навіть назвав би цю ситуацію матір'ю всіх конфліктів XXI століття", — заявив глава литовського МЗС.

Дипломат наголосив, що якщо відновити територіальну цілісність України, то очікується, що світ знову повернеться до стабільності.

Вранці військові заявляли, що загарбники продовжують спроби оточити Авдіївку, зазнають значних втрат, ЗСУ відбили штурми в районах Кераміка, Степового, Авдіївки, Опитного, Тоненького й Невельського — тут було понад 20 атак.
  • 19 жовтня головком ВСУ Залужний відвідав Авдіївку та Куп'янський напрямок, де активізувалися та ведуть наступальні дії російські загарбники. Там він провів штабну роботу з командувачами та командирами бригад.
  • Спікер ЗСУ Штупун повідомив, що на Авдіївському напрямку дещо знизилася активність ворога, але він продовжує йти вперед.
  • Тунелі й роботизовані машинки для БК. ЗСУ розповіли про нову тактику РФ під Авдіївкою.

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Дмитро Гриниченко
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