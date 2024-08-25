Россия ударила по отелю в Краматорске: среди пострадавших – иностранные журналисты
В ночь на 25 августа российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по гостинице в Краматорске, ранены трое журналистов, из которых двое – иностранцы. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
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"Среди ночи россияне ударили по Краматорску <...> Все трое пострадавших – журналисты, граждане Украины, США и Великобритании", – написал он, добавив, что один из пострадавших находится под завалами.
В результате вражеской атаки также повреждена многоэтажка поблизости.
Продолжается разбор завалов, на месте работают оперативные службы.
- Утром 10 августа 2024 года российские войска нанесли ракетный удар по Краматорску, в результате чего погиб человек.
- 11 августа из-за российского обстрела Краматорска пострадали восемь человек. Россияне били из реактивных систем залпового огня "Смерч".
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