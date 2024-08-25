Росія вгатила по готелю у Краматорську: серед постраждалих – іноземні журналісти
У ніч проти 25 серпня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по готелю у Краматорську, поранені троє журналістів, з яких двоє – іноземці. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
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"Серед ночі росіяни вдарили по Краматорську <...> Усі троє постраждалих — журналісти, громадяни України, США та Великої Британії", – написав він, додавши, що один із постраждалих перебуває під завалами.
Внаслідок ворожої атаки також пошкоджено багатоповерхівку поблизу.
Триває розбір завалів, на місці працюють оперативні служби.
- Зранку 10 серпня 2024 року російські війська завдали ракетного удару по Краматорську, внаслідок чого загинула людина.
- 11 серпня через російський обстріл Краматорська постраждали вісім людей. Росіяни били з реактивних систем залпового вогню "Смерч".
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