Росія вгатила по готелю у Краматорську: серед постраждалих – іноземні журналісти

Унаслідок російської ракетної атаки на Краматорськ 25 серпня постраждали троє журналістів, двоє – громадяни США та Великої Британії

Готель у Краматорську (Фото: Вадим Філашкін/Facebook)

У ніч проти 25 серпня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по готелю у Краматорську, поранені троє журналістів, з яких двоє – іноземці. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

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"Серед ночі росіяни вдарили по Краматорську <...> Усі троє постраждалих — журналісти, громадяни України, США та Великої Британії", – написав він, додавши, що один із постраждалих перебуває під завалами.

Внаслідок ворожої атаки також пошкоджено багатоповерхівку поблизу.

Триває розбір завалів, на місці працюють оперативні служби.

Зранку 10 серпня 2024 року російські війська завдали ракетного удару по Краматорську, внаслідок чого загинула людина.

11 серпня через російський обстріл Краматорська постраждали вісім людей. Росіяни били з реактивних систем залпового вогню "Смерч".

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