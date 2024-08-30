Россия ударила по центу Харькова, повреждено образовательное учреждение

Представители местных властей заявили, что обошлось без пострадавших

Игорь Терехов (Фото: Харьковский горсовет)

Днем 30 августа российские оккупационные войска нанесли авиационные удары по Харькову, одно из попаданий пришлось на центральную часть города, повреждено образовательное учреждение. Об этом сообщили представители местных властей.

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По данным Суспильного, в Харькове прогремели четыре взрыва в течение 10 минут.

Мэр Игорь Терехов впоследствии заявил, что Россия избивала по гражданской инфраструктуре, один из ударов пришелся по центру города. Информация о разрушении устанавливается, предварительно обошлось без жертв, уточнил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он добавил, что один из ударов повредил образовательное учреждение в Харькове.

Кроме того, враг обстрелял Чугуев.

25 августа 2024 года оккупанты ударили по Харькову и Чугуеву, в двух городах пострадали.

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