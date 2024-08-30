Росія обстріляла Харків: влучила у 12-поверхівку та дитячий майданчик, вбила людей

Один з ударів також пошкодив освітню установу у Харкові

Ігор Терехов (Фото: Харківська міськрада)

Вдень 30 серпня російські окупаційні війська завдали авіаційних ударів по Харкову, одне із влучань припало на центральну частину міста, пошкоджено освітню установу. Про це повідомили представники місцевої влади.

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За даними Суспільного, у Харкові пролунали чотири вибухи упродовж 10 хвилин.

Мер Ігор Терехов згодом заявив, що Росія била по цивільній інфраструктурі, один з ударів був по центру міста. Інформація про руйнування встановлюється, попередньо, обійшлося без жертв, уточнив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він додав, що один з ударів пошкодив освітню установу у Харкові.

Крім того, ворог обстріляв Чугуїв.

ДОПОВНЕНО о 16:00. В Індустріальному районі Харкова є влучання ворожої керованої авіаційної бомби в підʼїзд 12-поверхового будинку. Відомо про щонайменше двох загиблих та п'ятьох поранених, додав Синєгубов.

Уже відомо про трьох загиблих у багатоповерхівці в Індустріальному районі, заявив Терехов.

Крім того, відомо про влучання у Немишлянському районі.

"У Немишлянському районі окупанти вбили дитину прямо на дитячому майданчику. Дівчинку. Ще мінімум троє людей у цьому районі поранені", – написав мер.

25 серпня 2024 року окупанти вдарили по Харкову та Чугуєву, у двох містах були постраждалі.

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