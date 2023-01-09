Россия ударила ракетами по Краматорску, попав в автомобиль с людьми: двое погибших
09.01.2023, 23:08
Фото: Кирилл Тимошенко / Telegram
Российские войска вечером в понедельник нанесли ракетный удар по Краматорску.
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"Оккупанты попали в проезжую часть и автомобиль с людьми. Двое находившихся в автомобиле погибли", – сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Также под обстрел в очередной раз попал Херсон, где снаряд упал на перекрестке в жилом квартале.
Из-за падения снаряда начался пожар в частном жилом доме. Погиб один человек.
- Утром 9 января оккупанты ударили ракетами ЗРК С-300 по рынку в освобожденном поселке Шевченково в Харьковской области: две женщины погибли, есть несколько раненых.
- В Очакове, который в понедельник обстреляли из ракетной артиллерии, получили ранения 15 человек.
- В ночь на 9 января РФ ударила по объекту критической инфраструктуры в Херсоне.
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