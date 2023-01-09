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Россия ударила ракетами по Краматорску, попав в автомобиль с людьми: двое погибших

Цей матеріал також доступний українською
09.01.2023, 23:08
Россия ударила ракетами по Краматорску, попав в автомобиль с людьми: двое погибших - Фото
Фото: Кирилл Тимошенко / Telegram

Российские войска вечером в понедельник нанесли ракетный удар по Краматорску.

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"Оккупанты попали в проезжую часть и автомобиль с людьми. Двое находившихся в автомобиле погибли", – сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Россия ударила ракетами по Краматорску, попав в автомобиль с людьми: двое погибших

Также под обстрел в очередной раз попал Херсон, где снаряд упал на перекрестке в жилом квартале.

Из-за падения снаряда начался пожар в частном жилом доме. Погиб один человек.

Андрій Водяний
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Краматорськ війна Херсон обстріл
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