Россия ударила ракетами по Краматорску, попав в автомобиль с людьми: двое погибших

Российские войска вечером в понедельник нанесли ракетный удар по Краматорску.

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"Оккупанты попали в проезжую часть и автомобиль с людьми. Двое находившихся в автомобиле погибли", – сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Также под обстрел в очередной раз попал Херсон, где снаряд упал на перекрестке в жилом квартале.

Из-за падения снаряда начался пожар в частном жилом доме. Погиб один человек.

Утром 9 января оккупанты ударили ракетами ЗРК С-300 по рынку в освобожденном поселке Шевченково в Харьковской области: две женщины погибли, есть несколько раненых.

В Очакове, который в понедельник обстреляли из ракетной артиллерии, получили ранения 15 человек.

В ночь на 9 января РФ ударила по объекту критической инфраструктуры в Херсоне.

Андрій Водяний

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