Россия ударила ракетами по жилым домам в Одессе: восемь погибших и 39 пострадавших

Россия ударила ракетами по жилым домам в Одессе: восемь погибших и 39 пострадавшихдополнено
Армия России днем 18 ноября ударила ракетами по Одессе. Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, есть погибшие и пострадавшие.
Враг повредил гражданскую инфраструктуру, в том числе жилые дома.
Как сообщил мэр города Геннадий Труханов, оккупанты целенаправленно ударили по жилой застройке, району деловой активности.
По состоянию на 13:05 известно о восьми погибших прохожих и 18 раненых. Четверо человек находятся в тяжелом состоянии.
ДОПОЛНЕНО В 13:34. Президент Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы Одессы. По его словам, есть прилет на парковку. Повреждены многоквартирный дом, университет, админздание. Глава государства отметил, что это не случайные, а "показательные удары".
"После звонков и встреч с Путиным, после всех лживых сплетен в медиа о якобы "воздержании" от ударов. Россия показывает, что ее интересует на самом деле: только война. И этот сигнал стоит услышать во всех частях света, от залов, где встречаются члены "Группы двадцати", до всех столиц мира", – заявил он.
- 14 ноября враг атаковал Одессу ударными дронами. По состоянию на 15 ноября было известно, что погибла одна женщина, еще восемь человек пострадали.
- 17 ноября сообщалось, что Россия совершила массированную атаку по Украине. Силы ПВО сбили более сотни ракет и 42 дрона.
- В тот же день стало известно, что в результате вражеского удара по Одессе погибли два энергетика.