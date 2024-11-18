Россия ударила ракетами по жилым домам в Одессе: восемь погибших и 39 пострадавших

Иллюстративное фото: odessa-life

Армия России днем 18 ноября ударила ракетами по Одессе. Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, есть погибшие и пострадавшие.

Враг повредил гражданскую инфраструктуру, в том числе жилые дома.

Как сообщил мэр города Геннадий Труханов, оккупанты целенаправленно ударили по жилой застройке, району деловой активности.

По состоянию на 13:05 известно о восьми погибших прохожих и 18 раненых. Четверо человек находятся в тяжелом состоянии.

ДОПОЛНЕНО В 13:34. Президент Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы Одессы. По его словам, есть прилет на парковку. Повреждены многоквартирный дом, университет, админздание. Глава государства отметил, что это не случайные, а "показательные удары".

"После звонков и встреч с Путиным, после всех лживых сплетен в медиа о якобы "воздержании" от ударов. Россия показывает, что ее интересует на самом деле: только война. И этот сигнал стоит услышать во всех частях света, от залов, где встречаются члены "Группы двадцати", до всех столиц мира", – заявил он.