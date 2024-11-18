Росія вдарила ракетами по житлових будинках в Одесі: вісім загиблих та 39 постраждалих

Росія вдарила ракетами по житлових будинках в Одесі: вісім загиблих та 39 постраждалихдоповнено
Армія Росії вдень 18 листопада вдарила ракетами по Одесі. Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, є загиблі та постраждалі.
Ворог пошкодив цивільну інфраструктуру, зокрема житлові будинки.
Як повідомив мер міста Геннадій Труханов, окупанти цілеспрямовано вдарили у житлову забудову, район ділової активності.
Станом на 13:05 відомо про вісьмох загиблих перехожих та 18 поранених. Четверо людей перебувають у важкому стані.
ДОПОВНЕНО О 13:34. Президент Володимир Зеленський відреагував на обстріл Одеси. За його словами, є приліт на парковку. Пошкоджено багатоквартирний будинок, університет, адмінбудівлю. Голова держави зазначив, що це не випадкові, а "показові удари".
"Після дзвінків та зустрічей з Путіним, після всіх брехливих пліток у медіа про нібито "утримання" від ударів. Росія показує, що її цікавить насправді: тільки війна. І цей сигнал варто почути у всіх частинах світу, від залів, де зустрічаються члени "Групи двадцяти", до всіх столиць світу", – заявив він.
ДОПОВНЕНО 14:08. Як повідомив голова ОВА Кіпер, кількість постраждалих зросла до 39 осіб, серед яких четверо дітей віком сім та 10 років, та двоє у віці 11 років. Серед загиблих медики, поліцейські та цивільні.
Діти перебувають у стані середнього ступеня важкості у лікарні. Також госпіталізовано 30 дорослих, троє – у вкрай важкому стані.
- 14 листопада ворог атакував Одесу ударними дронами. Станом на 15 листопада було відомо, що загинула одна жінка, ще вісім людей постраждали.
- 17 листопада повідомлялося, що Росія здійснила масовану атаку по Україні. Сили ППО збили понад сотню ракет та 42 дрони.
- Того ж дня стало відомо, що внаслідок ворожого удару по Одесі загинули двоє енергетиків.