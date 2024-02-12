Россия ударила "шахедами" по Днепропетровской области. Прилеты по подстанции, блэкаут

После атаки россиян без света частично остались жители Павлоградского и Синельниковского районов

Опоры ЛЭП (Фото: Евгений Пилипенко/LIGA.net)

Российские оккупанты ударили дронами-камикадзе Shahed-136 по энергетической инфраструктуре в Днепропетровской области. Об этом сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".

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По словам энергетиков, в ночь на 12 февраля захватчики ударили по оборудованию одной из подстанций.

В Синельниковском и Павлоградском районах частично обесточены промышленные и бытовые потребители.

Работают аварийные бригады, промышленности уже вернули свет, жители также скоро получат электроэнергию.

В ночь на 12 февраля российские захватчики нанесли ракетно-дроновый удар по Украине – Силы обороны уничтожили 14 из 17 дронов-камикадзе типа Shahed-136/131 и управляемую авиаракету Х-59.

8 февраля украинские защитники уничтожили российскую Х-59 в Криворожском районе Днепропетровской области.

В ночь на 10 февраля оккупанты массированно атаковали Украину "шахедами" – Силы противовоздушной обороны сбили 23 из 31 беспилотника.

Российские оккупанты ударили по автозаправочной станции в Харькове – в результате погибли семь человек, среди них трое детей – 7, 4 лет, а также полугодовалый младенец.

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