Росія вдарила "шахедами" по Дніпропетровській області. Прильоти по підстанції, блекаут
Російські окупанти вдарили дронами-камікадзе Shahed-136 по енергетичній інфраструктурі на Дніпропетровщині. Про це повідомили у національній енергетичній компанії "Укренерго".
За словами енергетиків, у ніч проти 12 лютого загарбники вдарили по обладнанню однієї з підстанцій.
У Синельниківському й Павлоградському районах частково знеструмлено промислових і побутових споживачів.
Працюють аварійні бригади, промисловості вже повернули світло, мешканці також незабаром отримають електроенергію.
У ніч на 12 лютого російські загарбники завдали ракетно-дронового удару по Україні – Сили оборони знищили 14 з 17 дронів-камікадзе типу Shahed-136/131 і керовану авіаракету Х-59.
- 8 лютого українські захисники знищили російську Х-59 у Криворізькому районі Дніпропетровської області.
- У ніч проти 10 лютого окупанти масовано атакували Україну "шахедами" – Сили протиповітряної оборони збили 23 з 31 безпілотника.
- Російські окупанти вдарили по автозаправній станції у Харкові – в результаті загинули семеро людей, серед них троє дітей – 7, 4 років, а також піврічне немовля.
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