Росія вдарила "шахедами" по Дніпропетровській області. Прильоти по підстанції, блекаут

Після атаки росіян без світла частково залишилися жителі Павлоградського та Синельниківського районів

Опори ЛЕП (Фото: Євген Пилипенко/LIGA.net)

Російські окупанти вдарили дронами-камікадзе Shahed-136 по енергетичній інфраструктурі на Дніпропетровщині. Про це повідомили у національній енергетичній компанії "Укренерго".

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За словами енергетиків, у ніч проти 12 лютого загарбники вдарили по обладнанню однієї з підстанцій.

У Синельниківському й Павлоградському районах частково знеструмлено промислових і побутових споживачів.

Працюють аварійні бригади, промисловості вже повернули світло, мешканці також незабаром отримають електроенергію.

У ніч на 12 лютого російські загарбники завдали ракетно-дронового удару по Україні – Сили оборони знищили 14 з 17 дронів-камікадзе типу Shahed-136/131 і керовану авіаракету Х-59.

8 лютого українські захисники знищили російську Х-59 у Криворізькому районі Дніпропетровської області.

У ніч проти 10 лютого окупанти масовано атакували Україну "шахедами" – Сили протиповітряної оборони збили 23 з 31 безпілотника.

Російські окупанти вдарили по автозаправній станції у Харкові – в результаті загинули семеро людей, серед них троє дітей – 7, 4 років, а також піврічне немовля.

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