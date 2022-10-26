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Россия уведомила США о проведении ядерных учений. Они ежегодные и рутинные — Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2022, 10:07
Россия уведомила США о проведении ядерных учений. Они ежегодные и рутинные — Пентагон - Фото
Стратегический бомбардировщик Ту-160 (Фото: сайт оккупантов)

Россияне уведомили США о проведении ежегодных ядерных учений "Гром" — они являются рутинными и происходят ежегодно. Об этом на брифинге сообщил представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер.

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По его словам, Москва уведомила Вашингтон о проведении ежегодных учений.

Он отметил, что в этом отношении Россия соблюдает свои обязательства по контролю над вооружениями и свои обязательства по прозрачности.

"И да, это то, за чем мы будем продолжать следить. Но помимо этого, я не собираюсь предоставлять никакой дополнительной информации в данный момент", — сказал Райдер.

Недавно силы НАТО начали учения по ядерному сдерживанию в Европе, которые продлятся до 30 октября. Альянс акцентирует — учения "рутинные" и не связаны с "какими-либо текущими мировыми событиями".

  • Недавно президент США Джо Байден удивил некоторых американских чиновников заявлением об опасности ядерной войны, так как в Вашингтоне не видят явных признаков ядерной эскалации со стороны России.

Читайте также: Блинкен: Россия четко предупреждена о последствиях любого применения ядерного оружия 

Дмитро Гриниченко
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Россия США учения ядерное оружие
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