Россия уведомила США о проведении ядерных учений. Они ежегодные и рутинные — Пентагон

Россияне уведомили США о проведении ежегодных ядерных учений "Гром" — они являются рутинными и происходят ежегодно. Об этом на брифинге сообщил представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер.

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По его словам, Москва уведомила Вашингтон о проведении ежегодных учений.

Он отметил, что в этом отношении Россия соблюдает свои обязательства по контролю над вооружениями и свои обязательства по прозрачности.

"И да, это то, за чем мы будем продолжать следить. Но помимо этого, я не собираюсь предоставлять никакой дополнительной информации в данный момент", — сказал Райдер.

Недавно силы НАТО начали учения по ядерному сдерживанию в Европе, которые продлятся до 30 октября. Альянс акцентирует — учения "рутинные" и не связаны с "какими-либо текущими мировыми событиями".

Недавно президент США Джо Байден удивил некоторых американских чиновников заявлением об опасности ядерной войны, так как в Вашингтоне не видят явных признаков ядерной эскалации со стороны России.

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Дмитро Гриниченко

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