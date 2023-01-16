Россия вербует в армию мигрантов, предлагая автоматическое гражданство – Генштаб ВСУ

В Генштабе ВСУ заявили, что Россия максимально упростила получение гражданства иностранцами, которые согласятся пойти на войну против Украины

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Российские власти обещают иностранцам, готовым заключить контракт на службу в армии России, автоматически предоставить российское гражданство, говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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"На территории России иностранным гражданам, находящимся в очереди на получение гражданства Российской Федерации, предлагается добровольно призываться в ряды вражеского войска и автоматически получить гражданство России", – заявил Генштаб.

В сентябре 2022 года нелегитимная Государственная дума РФ приняла закон об упрощенном получении иностранцами российского гражданства. Он предполагал, что мигранты могут получить паспорт, если заключат контракт на службу в российской армии или других военных формированиях сроком не менее одного года.

Однако никаких гарантий в этом законе нет.

Главное управление разведки Минобороны считает, что Владимир Путин готовится к объявлению военного положения в России. Отсюда назначение Герасимова и мобилизация экономики.

С этой целью Россия, по данным разведки, собирается мобилизовать в армию еще 500 000 человек дополнительно к тем 300 000, которые были призваны в октябре.

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