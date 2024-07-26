Россия впервые с сентября 2022 года ударила по Харькову кассетным "Искандером" – полиция

24 июля Россия целый день била по Харькову – в городе было зафиксировано по меньшей мере шесть прилетов

Харьков. Иллюстративное изображение (Фото: EPA / ANDREY KRAVCHENKO)

24 июля Россия впервые с 10 сентября 2022 года ударила по Харькову кассетным "Искандером". Об этом рассказал начальник Главного управления полиции Харьковской области Владимир Тимошко.

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По его словам, до 10 сентября 2022 года, когда Россия стояла еще на кольцевой Харькове, они применяли кассетные боеприпасы типа "Ураган".

24 июля, говорит Тимошко, враг впервые с тех пор применил кассетный боеприпас типа "Искандер". Опасность его в том, говорит полицейский, что он поражает большую площадь.

Он отметил, что Россия применила его только для того, чтобы нанести ущерб работникам ГСЧС, полицейским, медикам экстренной помощи, которые, по их расчетам, должны быть на месте предварительного попадания.

"Он осколочный и направлен против живой силы, пехоты. А если это разлетается в городе, в городе-миллионнике, то это направлено против местного населения. Это оружие массового уничтожения", – заявил Тимошко.

Накануне Тимошко сообщал, что ракета, которой 24 июля россияне ударили по Харькову, изготовлена только во втором квартале текущего года.

Утром 24 июля Россия нанесла удары по Харькову – прилеты были в районе частного сектора, в результате чего вспыхнул пожар в одном из домов, а также в промышленной зоне.

Позже Россия снова атаковала ракетами Харьков – попала в инфраструктурный объект, из-за чего возник сильный пожар.

В общей сложности Россия за день совершила шесть ударов ракетами и авиабомбами.

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