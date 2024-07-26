Росія вперше з вересня 2022 року вдарила по Харкову касетним "Іскандером" – поліція

24 липня Росія цілий день гатила по Харкову – у місті було зафіксовано щонайменше шість прильотів

Харків. Ілюстративне зображення (Фото: EPA / ANDREY KRAVCHENKO)

24 липня Росія вперше з 10 вересня 2022 року вдарила по Харкову касетним "Іскандером". Про це Суспільному розповів начальник Головного управління поліції Харківської області Володимир Тимошко.

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За його словами, до 10 вересня 2022 року, коли Росія стояла ще на кільцевій Харкова, вони застосовували касетні боєприпаси типу "Ураган".

24 липня, каже Тимошко, ворог вперше з того часу застосував касетний боєприпас типу "Іскандер". Небезпека його полягає в тому, каже поліцейський, що він вражає велику площу.

Він зауважив, що Росія застосувала його лише з тією метою, щоб завдати шкоди працівникам ДСНС, поліцейським, медикам екстреної допомоги, які, за їхніми розрахунками, мали бути на місці попереднього влучання.

"Він осколковий і спрямований проти живої сили, піхоти. А якщо це розлітається в місті, у місті-мільйоннику, то це спрямовано проти місцевого населення. Це зброя масового знищення", – заявив Тимошко.

Напередодні Тимошко повідомляв, що ракета, якою 24 липня росіяни вдарили по Харкову, виготовлена лише у другому кварталі поточного року.

Зранку 24 липня Росія завдала ударів по Харкову – прильоти були у районі приватного сектору, внаслідок чого спалахнула пожежа в одному з будинків, а також у промисловій зоні.

Пізніше Росія знову атакувала ракетами Харків – поцілила в інфраструктурний обʼєкт, через що виникла сильна пожежа.

Загалом Росія за день здійснила шість ударів ракетами та авіабомбами.

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