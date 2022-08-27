Россия все еще считает, что ее фейки про ЗАЭС кого-то могут обмануть – Подоляк

Россия все еще надеется кого-то обмануть своими однотипными фейками про Запорожскую АЭС, но реальная ситуация давно очевидна для всех. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Россия до сих пор считает, что кто-то поведется на ее однотипные фейки о ЗАЭС. Горячечные иллюзии оккупантов. Потому что реальность очевидна для всех. Россия захватила на станции заложников, заминировала ее территорию и сама ее обстреливала. Террорист всегда остается террористом, вне зависимости от масштабов пропаганды", – считает Подоляк.

Сегодня Энергоатом сообщил, что россияне "готовятся" к приезду миссии МАГАТЭ и усилили давление на персонал, чтобы сотрудники не рассказали о преступлениях оккупантов и использовании ими АЭС как военной базы.

4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины тремя из шести блоков. 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС.

18 августа Минобороны РФ заявило, что "оружие, тем более тяжелое", Россия на АЭС не размещает. 24 августа разведка Великобритании опубликовала спутниковое фото, которое это заявление опровергает.

Сергей Бережной

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