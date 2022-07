"Россия всегда врет. Нужны дальнобойные ракеты" – призыв к Байдену после удара по Одессе

Запад все еще не понимает, в какую игру играет Россия, а потому неоправданно ограничивает помощь Украине. Об этом эмоционально написал в Twitter советник Американской Хельсинской комиссии Пол Массаро.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Не все еще понимают, по каким правилам играет Россия. Поможет вот такая блок-схема", – написал Массаро, приложив диаграмму с заголовком "Как понять, что Россия лжет": "Россия что-то говорит?" – "Да." – "Россия лжет".

We STILL fail to understand Russia’s game. Here is a helpful graphic pic.twitter.com/vMApVcPxkE

В серии твитов Массаро несколько раз подчеркивает тезис, что "Россия всегда лжет".

"Договоренности с Россией стоят меньше, чем ничего", – пишет он.

Для большей доходчивости он повторил это в одном из твитов десять раз.

Russia always lies. Russia always lies. Russia always lies. Russia always lies. Russia always lies. Russia always lies. Russia always lies. Russia always lies. Russia always lies. Russia always lies.