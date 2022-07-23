"Россия всегда врет. Нужны дальнобойные ракеты" – призыв к Байдену после удара по Одессе
Запад все еще не понимает, в какую игру играет Россия, а потому неоправданно ограничивает помощь Украине. Об этом эмоционально написал в Twitter советник Американской Хельсинской комиссии Пол Массаро.
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"Не все еще понимают, по каким правилам играет Россия. Поможет вот такая блок-схема", – написал Массаро, приложив диаграмму с заголовком "Как понять, что Россия лжет": "Россия что-то говорит?" – "Да." – "Россия лжет".
We STILL fail to understand Russia’s game. Here is a helpful graphic pic.twitter.com/vMApVcPxkE— Paul Massaro (@apmassaro3) July 23, 2022
В серии твитов Массаро несколько раз подчеркивает тезис, что "Россия всегда лжет".
"Договоренности с Россией стоят меньше, чем ничего", – пишет он.
Для большей доходчивости он повторил это в одном из твитов десять раз.
Russia always lies. Russia always lies. Russia always lies. Russia always lies. Russia always lies. Russia always lies. Russia always lies. Russia always lies. Russia always lies. Russia always lies.— Paul Massaro (@apmassaro3) July 23, 2022
Массаро считает, что Украине нужен "постоянный ракетный щит" и что "настало время для дальнобойных ракет".
- Вчера, 22 июля, Россия подписала соглашение о непрепятствовании вывозу украинского зерна – в основном через Одесский порт. Сегодня Россия атаковала порт Одессы ракетами "Калибр".
- В МИД Украины назвали это "плевком в лицо" президенту Турции Реджепу Эрдогану и генсеку ООН и призвали Анкару и ООН обеспечить выполнение Россией обязательств.
- Посол США в Киеве призвала привлечь РФ к ответственности. Генсек ООН "безоговорочно осудил" удары, но не Россию.
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