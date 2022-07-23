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"Россия всегда врет. Нужны дальнобойные ракеты" – призыв к Байдену после удара по Одессе

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2022, 16:59
ПВО сбивает российскую ракету над Одессой (Фото - скриншот из видео)

Запад все еще не понимает, в какую игру играет Россия, а потому неоправданно ограничивает помощь Украине. Об этом эмоционально написал в Twitter советник Американской Хельсинской комиссии Пол Массаро. 

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"Не все еще понимают, по каким правилам играет Россия. Поможет вот такая блок-схема", – написал Массаро, приложив диаграмму с заголовком "Как понять, что Россия лжет": "Россия что-то говорит?" – "Да." – "Россия лжет".

В серии твитов Массаро несколько раз подчеркивает тезис, что "Россия всегда лжет"

"Договоренности с Россией стоят меньше, чем ничего", – пишет он.

Для большей доходчивости он повторил это в одном из твитов десять раз. 

Массаро считает, что Украине нужен "постоянный ракетный щит" и что "настало время для дальнобойных ракет"

Сергей Бережной
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Пол Массаро

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