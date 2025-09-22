Россия вывела все войска из Беларуси после учений "Запад-2025". Провокаций не произошло

Кремль привлек значительно меньше военных к учениям, чем в предыдущие годы. Их бы не хватило для наступления на Украину

Андрей Демченко (скриншот видео)

Россия вывела своих военных из Беларуси после учений "Запад-2025", военные формирования не остались на границе с Украиной. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Российские силы на территории Беларуси, принимавшие участие в совместных учениях, по завершению активной фазы 16 сентября формировали колонны для того, чтобы двигаться в сторону России. По состоянию на сейчас можем отметить, что такое движение состоялось, а не остались они на территории Беларуси", – сказал Демченко.

По его словам, во время самих учений и уже после них не было зафиксировано вражеской активности по направлению украинской границы, непосредственно в ее близости и рядом с ней. Все локации учений "Запад-2025" были расположены вглубь беларусской территории.

Однако военные наблюдали, чтобы в Беларуси не попытались сделать провокации в отношении Украины.

"Мы активно следили пограничными группами, подразделениями разведок, Минобороны, Госпогранслужбы, чтобы четко понимать, как развивается обстановка в Беларуси. Не попытаются ли создать какие-то провокации в направлении нашей границы", – отметил Демченко.

Он подчеркнул, что количество сил, которые Россия привлекла к учениям, было не существенным по сравнению с предыдущими годами.