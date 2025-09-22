Россия вывела все войска из Беларуси после учений "Запад-2025". Провокаций не произошло
Россия вывела своих военных из Беларуси после учений "Запад-2025", военные формирования не остались на границе с Украиной. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
"Российские силы на территории Беларуси, принимавшие участие в совместных учениях, по завершению активной фазы 16 сентября формировали колонны для того, чтобы двигаться в сторону России. По состоянию на сейчас можем отметить, что такое движение состоялось, а не остались они на территории Беларуси", – сказал Демченко.
По его словам, во время самих учений и уже после них не было зафиксировано вражеской активности по направлению украинской границы, непосредственно в ее близости и рядом с ней. Все локации учений "Запад-2025" были расположены вглубь беларусской территории.
Однако военные наблюдали, чтобы в Беларуси не попытались сделать провокации в отношении Украины.
"Мы активно следили пограничными группами, подразделениями разведок, Минобороны, Госпогранслужбы, чтобы четко понимать, как развивается обстановка в Беларуси. Не попытаются ли создать какие-то провокации в направлении нашей границы", – отметил Демченко.
Он подчеркнул, что количество сил, которые Россия привлекла к учениям, было не существенным по сравнению с предыдущими годами.
- 8 сентября 2025 года Буданов заявлял, что угрозы от российско-беларусских учений "Запад-2025" нет.
- 12 сентября пограничники сообщили о количестве военных, которых Россия привлекает к учениям в Беларуси, она в этом году меньше, чем в 2023 году.
- 17 сентября сообщалось, что активная фаза "Запад-2025" завершилась, Россия сворачивает свои силы в Беларуси.
