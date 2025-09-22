Росія вивела всі війська з Білорусі після навчань "Захід-2025". Провокацій не відбулося

Кремль залучив значно менше військових до навчань, ніж у попередні роки. Їх би не вистачило для наступу на Україну

Андрій Демченко (скриншот відео)

Росія вивела своїх військових з Білорусі після навчань "Захід-2025", військові формування не залишилися на кордоні з Україною. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Російські сили на території Білорусі, які брали участь в спільних навчаннях, після завершення активної фази 16 вересня формували колони для того, щоб рухатися в бік Росії. Станом на зараз можемо зазначити, що такий рух відбувся, а не залишилися вони на території Білорусі", – сказав Демченко.

За його словами, під час самих навчань і вже після них не було зафіксовано ворожої активності у напрямку українського кордону, безпосередньо у його близькості й поряд із ним. Усі локації навчань "Захід-2025" були розташовані вглиб білоруської території.

Проте військові спостерігали, щоб у Білорусі не спробували створити провокацій щодо України.

"Ми активно стежили прикордонними групами, підрозділами розвідок, Міноборони, Держприкордонслужби, щоб чітко розуміти, як розвивається обстановка в Білорусі. Чи не спробують створити якісь провокації у напрямку нашого кордону", – зазначив Демченко.

Він підкреслив, що кількість сил, залучених Росією до навчань, була не суттєвою у порівнянні з попередніми роками.