Россия "заказала" подрыв судей и волонтеров в Полтаве и Днепре – СБУ
Две женщины задержаны по подозрению в подготовке терактов в Полтаве и Днепре. По данным следствия, подозреваемые готовили взрывы, направленные против судей и волонтеров в прифронтовых городах, сообщает Служба безопасности Украины.
По материалам, заказ, поступивший от российской спецслужбы, выполняли две жительницы Полтавы, которые уже имели судимость за наркоторговлю и кражи.
Подозреваемые попали в поле зрения России через каналы в Telegram, где искали "легкие заработки" после освобождения из тюрьмы.
Задержанные получили задание на физическую ликвидацию представителей судейских коллегий и известных волонтеров с помощью самодельных взрывных устройств (СВУ).
"Чтобы подготовить покушения, женщины "разделились" – одна осталась в Полтаве, где начала шпионить за местами работы и проживания потенциальных "мишеней", другая выехала с аналогичной целью в Днепр", – утверждает следствие.
После прибытия в областной центр Днепропетровской области одна из задержанных получила от куратора координаты СВУ, которое было спрятано в багажнике скутера.
Затем женщина припарковала заминированный автомобиль возле машины местного судьи, которого оккупанты планировали взорвать с помощью дистанционного подрыва взрывчатки.
Чтобы отслеживать прибытие чиновника на место запланированного теракта, женщина установила напротив "локации" телефонную камеру с удаленным доступом для российской военной разведки (ГРУ).
Именно в этот момент ее задержали сотрудники СБУ. Одновременно с этим была задержана ее сообщница по месту жительства в Полтаве.
Установлено, что перед выполнением основных задач женщины подожгли автомобиль украинского военнослужащего.
Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по нескольким статьям:
← в государственной измене, совершенной в условиях военного положения;
← в оконченном покушении на совершение террористического акта по предварительной договоренности группой лиц;
← в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительной договоренности группой лиц.
Задержанные находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
- Россия вербует украинцев для совершения терактов против военных и мирных жителей. В частности, 14 июня сообщалось, что правоохранители задержали мужчину, который по заказу российских спецслужб должен был взорвать офицера ВСУ в Одессе.
- 17 июня приговорены к наказанию три российских агента, которые подорвали машину военного в Харьковской области.
- 8 июля в Ровно задержали женщину по подозрению в подготовке теракта в одном из самых популярных отелей региона.
Комментарии (0)