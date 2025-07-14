По данным следствия, подозреваемые планировали серию терактов в Полтаве и Днепре

Одна из задержанных (Фото: СБУ)

Две женщины задержаны по подозрению в подготовке терактов в Полтаве и Днепре. По данным следствия, подозреваемые готовили взрывы, направленные против судей и волонтеров в прифронтовых городах, сообщает Служба безопасности Украины.

По материалам, заказ, поступивший от российской спецслужбы, выполняли две жительницы Полтавы, которые уже имели судимость за наркоторговлю и кражи.

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Подозреваемые попали в поле зрения России через каналы в Telegram, где искали "легкие заработки" после освобождения из тюрьмы.

Задержанные получили задание на физическую ликвидацию представителей судейских коллегий и известных волонтеров с помощью самодельных взрывных устройств (СВУ).

"Чтобы подготовить покушения, женщины "разделились" – одна осталась в Полтаве, где начала шпионить за местами работы и проживания потенциальных "мишеней", другая выехала с аналогичной целью в Днепр", – утверждает следствие.

После прибытия в областной центр Днепропетровской области одна из задержанных получила от куратора координаты СВУ, которое было спрятано в багажнике скутера.

Затем женщина припарковала заминированный автомобиль возле машины местного судьи, которого оккупанты планировали взорвать с помощью дистанционного подрыва взрывчатки.

Чтобы отслеживать прибытие чиновника на место запланированного теракта, женщина установила напротив "локации" телефонную камеру с удаленным доступом для российской военной разведки (ГРУ).

Именно в этот момент ее задержали сотрудники СБУ. Одновременно с этим была задержана ее сообщница по месту жительства в Полтаве.

Установлено, что перед выполнением основных задач женщины подожгли автомобиль украинского военнослужащего.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по нескольким статьям:

← в государственной измене, совершенной в условиях военного положения;

← в оконченном покушении на совершение террористического акта по предварительной договоренности группой лиц;

← в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительной договоренности группой лиц.

Задержанные находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ