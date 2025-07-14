Росія "замовила" підрив суддів та волонтерів у Полтаві та Дніпрі – СБУ

За даними слідства, підозрювані планували серію терактів в Полтаві та Дніпрі

Одна з затриманих (Фото: CБУ)

Затримано двох жінок за підозрою в підготовці терактів у Полтаві та Дніпрі. Підозрювані за матеріалами слідства готували підриви суддів та волонтерів у прифронтових містах, повідомляє Служба безпеки України.

За матеріалами, замовлення російської спецслужби виконували дві мешканки Полтави, які вже мали судимість за наркоторгівлю та крадіжки.

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До уваги Росії підозрювані потрапили через Telegram-канали, де шукали "легких заробітків" після виходу на волю.

Затримані отримали завдання на фізичну ліквідацію представників суддівських колегій та відомих волонтерів за допомогою саморобних вибухових пристроїв (СВП).

"Щоб підготувати замахи, жінки "розділилися" – одна залишилася у Полтаві, де почала шпигувати за місцями роботи та проживання потенційних "цілей", інша – виїхала з аналогічною метою до Дніпра", – стверджує слідство.

Після прибуття до обласного центру Дніпропетровщини одна з затриманих отримала від куратора координати СВП, який був захований у багажнику скутера.

Потім жінка припаркувала замінований транспорт біля авто місцевого судді, якого окупанти планували підірвати за допомогою дистанційної активації вибухівки.

Щоб простежити прибуття посадовця на місце запланованого теракту, жінка встановила навпроти "локації" телефонну камеру із віддаленим доступом для російського ГРУ.

Саме в цей момент її затримали співробітники СБУ. Одночасно з цим було затримано її спільницю за місцем проживання у Полтаві.

Встановлено, що перед виконанням основних завдань жінки здійснили підпалили авто українського військового.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за декількома статтями:

← у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану;

← у закінченому замаху на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб;

← у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Затримані перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ