Россиянам под Херсоном запрещают пользоваться военными авто, только гражданскими – морпехи

Этот запрет свидетельствует о недостатке ресурсов, а также об успешности действий Сил обороны

Автомобиль с оккупантами (Иллюстративное фото: gur.gov.ua)

Россиянам на Херсонском направлении командование запрещает использовать любую военную технику и заставляет передвигаться на гражданских авто. Это свидетельствует об успешности действий Сил обороны, рассказал в комментарии LIGA.net начальник отдела коммуникаций 30 корпуса морской пехоты Военно-морских сил полковник Александр Завтонов.

Речь идет о 14-м армейском корпусе российской армии. Оккупанты должны передвигаться либо на волонтерских авто, либо на тех, которые отобрали у местного населения.

Вероятно, враг пытается скрыть собственные потери и истинное положение дел в подразделениях, а также "раствориться" среди гражданского транспорта, говорят военные.

"Запрет на использование штатной техники свидетельствует о дефиците ресурсов, потере значительного количества автомобильного парка и невозможности его восстановить в условиях наших постоянных ударов по вражеским логистическим путям. Фактически, российское командование признает: любое появление официально учтенной техники на линии фронта быстро завершается ее уничтожением", – говорит Завтонов.

Однако эта тактика не спасает россиян. Украинская разведка, артиллерия и подразделения беспилотников системно фиксируют и уничтожают такие цели.

"В итоге: враг не достигает поставленных целей, находится в состоянии постоянного напряжения и несет значительные потери", – резюмировал военный.