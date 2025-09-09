Росіянам на Херсонщині забороняють користуватися військовими авто, тільки цивільними – морпіхи

Ця заборона свідчить про нестачу ресурсів, а також про успішність дій Сил оборони

Автомобіль з окупантами (Ілюстративне фото: gur.gov.ua)

Росіянам на Херсонському напрямку командування забороняє використовувати будь-яку військову техніку та змушує пересуватися на цивільних авто. Це свідчить про успішність дій Сил оборони, розповів у коментарі LIGA.net начальник відділу комунікацій 30 корпусу морської піхоти Військово-морських сил полковник Олександр Завтонов.

Йдеться про 14-й армійський корпус російської армії. Окупанти мають пересуватися або на волонтерських авто, або на тих, які відібрали у місцевого населення.

Ймовірно, ворог намагається приховати власні втрати та справжній стан справ у підрозділах, а також "розчинитися" серед цивільного транспорту, кажуть військові.

"Заборона на використання штатної техніки свідчить про дефіцит ресурсів, втрату значної кількості автомобільного парку та неможливість його відновити в умовах наших постійних ударів по ворожих логістичних шляхах. Фактично, російське командування визнає: будь-яка поява офіційно облікованої техніки на лінії фронту швидко завершується її знищенням", – каже Завтонов.

Однак ця тактика не рятує росіян. Українські розвідка, артилерія та підрозділи безпілотників системно фіксують і знищують такі цілі.

"У підсумку: ворог не досягає поставлених цілей, перебуває у стані постійної напруги та зазнає значних втрат", – резюмував військовий.