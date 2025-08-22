У морпіхів оцінили корпусну систему та пояснили, чому вони одночасно і на Херсонщині, і на Донеччині

Захисники з Військово-морських сил залучені до оборони Покровська і Мирнограда, а також блокують окупантів під Добропіллям, заявив LIGA.net речник 30 корпусу

Ілюстративне фото: Facebook 30 корпусу морської піхоти

Створення корпусу морської піхоти покращило керування у цьому роді військ, водночас його підрозділи продовжують виконувати завдання одночасно у двох областях, а не на окремій ділянці фронту, оскільки вони перебувають там, де "є найбільша потреба". Про це у коментарі LIGA.net повідомив полковник Олександр Завтонов, начальник відділу комунікацій 30 корпусу морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ.

"Створення 30 корпусу морської піхоти покращило координацію та управління діями підрозділів, адже з'явилася чітка вертикаль командування, краща взаємодія між розвідкою, артилерією та піхотою, пришвидшилось ухвалення рішень тощо", – розповів військовий.

Журналіст уточнив, чому корпус не тримає одну суцільну частину фронту (як деякі інші корпуси, наприклад, перший корпус Національної гвардії "Азов". – Ред.), а натомість його підрозділи одночасно виконують завдання у Херсонській та Донецькій областях.

"Підрозділи морської піхоти вже доволі тривалий час відбивають навалу російських окупантів на Донеччині. Морська піхота воює там, де найважче, і не отримує легких завдань", – відповів Завтонов.

Він зазначив, що морпіхи залучені до оборони Покровська, Мирнограда, а деякі підрозділи беруть участь у блокаді російських сил під Добропіллям – і якщо їх зараз звідти забрати, то це "може значно послабити той напрямок".

"Ми розуміємо, якої важливості завдання стоять перед цими бригадами й наскільки важливо для країни втримати оборону на цих ділянках фронту. Тому це питання слід розглядати у площині: де є найбільша потреба, там і бригади морської піхоти", – підсумував він.

ДОВІДКА Впровадження корпусів у війську відбувається, щоб поступово замінити ними тимчасові оперативно-стратегічні та тактичні угруповання (ОСУВ і ОТУ).



Проблема таких угруповань в тому, що вони не є штатними підрозділами, на відміну від корпусів. На керівні посади у штаби ОСУВ і ОТУ офіцерів відправляють у відрядження – відтак, вони можуть не орієнтуватися у бригадах, які опиняються в їх підпорядкуванні, пояснював



