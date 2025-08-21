У морпіхів ЗСУ назвали малоймовірним російський десант на правий берег Херсонщини

Ілюстративне фото: Facebook 30 корпусу морської піхоти

Наразі висадка російського десанту на правий берег Херсонської області є малоймовірною, повідомив у коментарі LIGA.net полковник Олександр Завтонов, начальник відділу комунікацій 30 корпусу морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ.

За його словами, в цілому на Херсонському напрямку українські військові утримують займані позиці та продовжують роботу, аби ускладнити логістику окупантам та не допустити їх просування.

Читайте також Комплект військ для командирів. Навіщо українській армії корпуси та як вони змінять оборону

"Також, якщо давати оцінку заявам щодо висадки ворожого десанту, то наразі це малоймовірно. Ситуація із затриманням [Службою безпеки України] російського агента, жодним чином не вплине на загальну оперативну обстановку", – розповів Завтонов.

Стосовно ситуації в області за минулу добу, то 30 корпус зафіксував три спроби штурму російськими окупантами українських позицій на лівому березі Дніпра у районі мостів.

"Вороже командування вже неодноразово доповідало своєму вищому керівництву, що наших позицій там немає, однак майже щодня намагається їх штурмувати. Наші сили там є, і вони не збираються звідти виходити", – зауважив речник з'єднання.

За даними військового, 20 серпня в острівній зоні окупанти намагались висунутися в район Білогрудого, проте захисники вчасно виявили групи піхоти РФ, почали завдавати вогневе ураження – і ті відступили.

Острів Білогрудів розташований на відстані ~6 кілометрів на південний захід від Херсону (Мапа: Deepstate)

Мапа: Deepstate

Водночас, додав Завтонов, за добу росіяни здійснили 65 обстрілів українських позицій та цивільної інфраструктури, а також загарбники продовжують активно використовувати безпілотники різних типів.

"Зокрема, ворог здійснив 67 скидів з БпЛА та застосував 263 FPV-дронів. До речі, 255 FPV було знищено або подавлено нашими засобами радіоелектронної боротьби", – розповів полковник. Його дані показують, що РЕБом вдалося знешкодити майже 97% FPV-безпілотників.

Військовий додав, що захисники з окремих бригад та підрозділів, що входять до підпорядкування 30-го корпусу, окрім іншого зосереджуються на знищені ворожих екіпажів FPV-дронів та логістики.

"Тобто, вдається не лише стримувати ворога, але й методично виснажувати його ресурси, техніку та живу силу. Лише за вчора, нашим підрозділам вдалося знищити та знешкодити 19 одиниць автомобільної техніки, а також 2 одиниці артилерії", – підсумував речник.