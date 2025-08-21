У морпехов ВСУ назвали маловероятным российский десант на правый берег Херсонщины

Иллюстративное фото: Facebook 30 корпуса морской пехоты

Сейчас высадка российского десанта на правый берег Херсонской области маловероятна, сообщил в комментарии LIGA.net полковник Александр Завтонов, начальник отдела коммуникаций 30 корпуса морской пехоты Военно-морских сил ВСУ.

По его словам, в целом на Херсонском направлении украинские военные удерживают занимаемые позиции и продолжают работу, чтобы усложнить логистику оккупантам и не допустить их продвижения.

"Также, если давать оценку заявлениям о высадке вражеского десанта, то сейчас это маловероятно. Ситуация с задержанием [Службой безопасности Украины] российского агента, никоим образом не повлияет на общую оперативную обстановку", – рассказал Завтонов.

Насчет ситуации в области за минувшие сутки, то 30 корпус зафиксировал три попытки штурма российскими оккупантами украинских позиций на левом берегу Днепра в районе мостов.

"Вражеское командование уже неоднократно докладывало своему высшему руководству, что наших позиций там нет, однако почти ежедневно пытается их штурмовать. Наши силы там есть, и они не собираются оттуда выходить", – отметил спикер соединения.

По данным военного, 20 августа в островной зоне оккупанты пытались выдвинуться в район Белогрудого, однако защитники вовремя обнаружили группы пехоты РФ, начали наносить огневое поражение – и те отступили.

Остров Белогрудов расположен на расстоянии ~6 километров к юго-западу от Херсона (Карта: Deepstate)

Карта: Deepstate

В то же время, добавил Завтонов, за сутки россияне совершили 65 обстрелов украинских позиций и гражданской инфраструктуры, а также захватчики продолжают активно использовать беспилотники различных типов.

"В частности, враг совершил 67 сбросов с БПЛА и применил 263 FPV-дронов. Кстати, 255 FPV были уничтожены или подавлены нашими средствами радиоэлектронной борьбы", – рассказал полковник. Его данные показывают, что РЭБом удалось обезвредить почти 97% FPV-беспилотников.

Военный добавил, что защитники из отдельных бригад и подразделений, входящих в подчинение 30-го корпуса, помимо прочего сосредотачиваются на уничтожении вражеских экипажей FPV-дронов и логистики.

"То есть, удается не только сдерживать врага, но и методично истощать его ресурсы, технику и живую силу. Только за вчера, нашим подразделениям удалось уничтожить и обезвредить 19 единиц автомобильной техники, а также 2 единицы артиллерии", – подытожил спикер.