У морпехов оценили корпусную систему и объяснили, почему они одновременно в двух областях

Защитники из Военно-морских сил привлечены к обороне Покровска и Мирнограда, а также блокируют оккупантов под Добропольем, заявил спикер 30 корпуса

Создание корпуса морской пехоты улучшило управление в этом роде войск, в то же время его подразделения продолжают выполнять задачи одновременно в двух областях, а не на отдельном участке фронта, поскольку они находятся там, где "наибольшая потребность". Об этом в комментарии LIGA.net сообщил полковник Александр Завтонов, начальник отдела коммуникаций 30 корпуса морской пехоты Военно-морских сил ВСУ.

"Создание 30 корпуса морской пехоты улучшило координацию и управление действиями подразделений, ведь появилась четкая вертикаль командования, лучшее взаимодействие между разведкой, артиллерией и пехотой, ускорилось принятие решений и т.д.", – рассказал военный.

Журналист уточнил, почему корпус не держит одну сплошную часть фронта (как некоторые другие корпуса, например, первый корпус Национальной гвардии "Азов". – Ред.), а вместо этого его подразделения одновременно выполняют задачи в Херсонской и Донецкой областях.

"Подразделения морской пехоты уже довольно длительное время отражают нашествие российских оккупантов в Донецкой области. Морская пехота воюет там, где тяжелее всего, и не получает легких задач", – ответил Завтонов.

Он отметил, что морпехи привлечены к обороне Покровска, Мирнограда, а некоторые подразделения участвуют в блокаде российских сил под Добропольем – и если их сейчас оттуда забрать, то это "может значительно ослабить данное направление".

"Мы понимаем, какой важности задачи стоят перед этими бригадами и насколько важно для страны удержать оборону на этих участках фронта. Поэтому данный вопрос следует рассматривать в плоскости: где есть наибольшая потребность, там и бригады морской пехоты", – подытожил он.

СПРАВКА Внедрение корпусов в войске происходит, чтобы постепенно заменить ими временные оперативно-стратегические и тактические группировки (укр. ОСУВ и ОТУ).



Проблема таких группировок в том, что они не являются штатными подразделениями, в отличие от корпусов. На руководящие должности в штабы ОСУВ и ОТУ офицеров отправляют в командировки – из-за этого они могут не ориентироваться в бригадах, которые оказываются в их подчинении, объяснял



Внедрение корпусов в войске происходит, чтобы постепенно заменить ими временные оперативно-стратегические и тактические группировки (укр. ОСУВ и ОТУ).

Проблема таких группировок в том, что они не являются штатными подразделениями, в отличие от корпусов. На руководящие должности в штабы ОСУВ и ОТУ офицеров отправляют в командировки – из-за этого они могут не ориентироваться в бригадах, которые оказываются в их подчинении, объяснял LIGA.net экс-спикер Генштаба Селезнев (подробнее о группировке и корпусной модели – читайте здесь).

В июне главком Сырский заявлял, что переход на корпусную систему даст возможность проводить наступательные действия