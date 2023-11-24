Россияне атаковали БпЛА Харьковскую область. Прилет по объекту инфраструктуры
Российские оккупанты ударили по объекту инфраструктуры в Александровке Харьковской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
По его словам, в результате удара беспилотником в Александровке Богодуховского района поврежден инфраструктурный объект.
Ранее военные заявили об уничтожении трех дронов-камикадзе Shahed-136 в ночь на 24 ноября.
Недавно начальник разведки Буданов заявил, что Украина разрабатывает программу "сдерживания и возмездия", чтобы противостоять ожидаемой кампании РФ по обстрелу объектов энергетической инфраструктуры осенью и зимой.
Министерство энергетики предполагает, что Россия возобновит удары по энергетической инфраструктуре с наступлением холодов.
- Вечером 21 ноября Россия ударила по одному из районов Запорожья, взрывная волна повредила частные дома.
- Силы обороны юга заявили, что над Черным морем был сбит редкий иранский беспилотник Mohajer-6, который Россия направила в Одесскую область.
- В течение дня 21 ноября российские захватчики атаковали Одесскую область противорадиолокационными ракетами Х-31П.
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