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Россияне атаковали БпЛА Харьковскую область. Прилет по объекту инфраструктуры

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2023, 08:29
Россияне атаковали БпЛА Харьковскую область. Прилет по объекту инфраструктуры - Фото
Олег Синегубов (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты ударили по объекту инфраструктуры в Александровке Харьковской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, в результате удара беспилотником в Александровке Богодуховского района поврежден инфраструктурный объект.

Ранее военные заявили об уничтожении трех дронов-камикадзе Shahed-136 в ночь на 24 ноября.

Недавно начальник разведки Буданов заявил, что Украина разрабатывает программу "сдерживания и возмездия", чтобы противостоять ожидаемой кампании РФ по обстрелу объектов энергетической инфраструктуры осенью и зимой.

Министерство энергетики предполагает, что Россия возобновит удары по энергетической инфраструктуре с наступлением холодов.

  • Вечером 21 ноября Россия ударила по одному из районов Запорожья, взрывная волна повредила частные дома.
  • Силы обороны юга заявили, что над Черным морем был сбит редкий иранский беспилотник Mohajer-6, который Россия направила в Одесскую область.
  • В течение дня 21 ноября российские захватчики атаковали Одесскую область противорадиолокационными ракетами Х-31П.

Читайте также: ВСУ: РФ атаковала Украину ракетой Х-22 и 14 дронами Shahed. Взрывы были в шести областях

Дмитрий Гриниченко
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