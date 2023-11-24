Россияне атаковали БпЛА Харьковскую область. Прилет по объекту инфраструктуры

Российские оккупанты ударили по объекту инфраструктуры в Александровке Харьковской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

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По его словам, в результате удара беспилотником в Александровке Богодуховского района поврежден инфраструктурный объект.

Ранее военные заявили об уничтожении трех дронов-камикадзе Shahed-136 в ночь на 24 ноября.

Недавно начальник разведки Буданов заявил, что Украина разрабатывает программу "сдерживания и возмездия", чтобы противостоять ожидаемой кампании РФ по обстрелу объектов энергетической инфраструктуры осенью и зимой.

Министерство энергетики предполагает, что Россия возобновит удары по энергетической инфраструктуре с наступлением холодов.

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