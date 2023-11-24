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Росіяни атакували БпЛА Харківську область. Приліт по об'єкту інфраструктури

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24.11.2023, 08:29
Росіяни атакували БпЛА Харківську область. Приліт по об'єкту інфраструктури - Фото
Олег Синєгубов (Фото: скриншот із відео)

Російські окупанти вдарили по об'єкту інфраструктури в Олександрівці Харківської області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок удару безпілотником у Олександрівці Богодухівського району пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

Раніше військові заявили про знищення трьох дронів-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 24 листопада.

Нещодавно начальник розвідки Буданов заявив, що Україна розробляє програму "стримування та відплати", щоб протистояти очікуваній кампанії РФ з обстрілу об'єктів енергетичної інфраструктури восени та взимку.

Міністерство енергетики припускає, що Росія відновить удари по енергетичній інфраструктурі з настанням холодів.

  • Увечері 21 листопада Росія вдарила в один із районів Запоріжжя, вибухова хвиля пошкодила приватні будинки.
  • Сили оборони півдня заявили, що над Чорним морем було збито рідкісний іранський безпілотник Mohajer-6, який Росія спрямувала до Одеської області.
  • Протягом дня 21 листопада російські загарбники атакували Одеську область протирадіолокаційними ракетами Х-31П.

Читайте також: ЗСУ: РФ атакувала Україну ракетою Х-22 та 14 дронами Shahed. Вибухи були у шести областях

Дмитро Гриниченко
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війнаХарківська областьолег Синєгубовенергетикакритична інфраструктура

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