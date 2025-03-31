Россияне через подземные трубы пытаются выйти к позициям Сил обороны в Торецке – ВСУ

30 марта российские оккупанты пытались использовать подземные трубы, чтобы выйти к украинским позициям в Торецке, заявил спикер ОСГВ "Хортица"

Торецк (Фото: 32 ОМБр)

Российские оккупационные войска через подземные трубы пытались выйти на позиции Сил обороны в Торецке. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

"Российская армия в последнее время прилагает немало усилий, чтобы прорвать оборону Торецка. Враг на направлении атакует Силы обороны не только с флангов, но и из-под земли. В буквальном смысле этого слова", — сказал он.

По словам Волошина, в Торецке россияне пытаются использовать сеть подземных коммуникаций, чтобы проникнуть в боевые ряды украинских военных и выйти в тыловые районы. Такой случай военные зафиксировали 30 марта.

В то же время украинские военные делают все, чтобы не допустить ухудшения ситуации, добавил спикер "Хортицы". В Торецке продолжаются городские бои. По словам спикера оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрия Запорожца, данные разведки свидетельствуют, что на Торецком направлении Силам обороны противодействует 51-я армия РФ.

"Без вести пропавших в этой армии больше всего именно на Торецком направлении — это почти 13 500 военнослужащих. Если берем за сутки 29 марта, то враг там понес потери в 145 военнослужащих в категории "200", "300"", — сказал он.

8 марта 2025 ряд украинских медиа писал, что россияне использовали трубу газопровода для проникновения в тыл и атаки на Силы обороны в Курской области.

УП предполагает, что захватчики могли использовать газопровод Уренгой – Помары – Ужгород, которым до 1 января 2025 года РФ поставляла газ в Европу через территорию Украины. Диаметр одной трубы составляет 1,4 метра.