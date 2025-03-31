Росіяни через підземні труби намагаються вийти до позицій Сил оборони у Торецьку – ЗСУ

30 березня російські окупанти намагалися використовувати підземні труби, щоб вийти до українських позицій у Торецьку, заявив речник ОСУВ "Хортиця"

Торецьк (Фото: 32 ОМБр)

Російські окупаційні війська через підземні труби намагалися вийти до позицій Сил оборони у Торецьку. Про це у коментарі LIGA.net повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

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"Російська армія останнім часом докладає чимало зусиль, аби прорвати оборону Торецька. Ворог на напрямку атакує Сили оборони не лише з флангів, а й з-під землі. В буквальному значенні цього слова", — сказав він.

За словами Волошина, у Торецьку росіяни намагаються використати мережу підземних комунікацій, щоб проникнути у бойові ряди українських військових та вийти до тилових районів. Такий випадок військові зафіксували 30 березня.

Водночас українські військові роблять усе, щоб не допустити погіршення ситуації, додав речник "Хортиці". У Торецьку тривають міські бої. За словами речника оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Дмитра Запорожця, дані розвідки свідчать, що на Торецькому напрямку Силам оборони протидіє 51 армія РФ.

"Безвісти зниклих у цієї армії найбільше саме на Торецькому напрямку — це майже 13 500 військовослужбовців. Якщо беремо за добу 29 березня, то ворог там зазнав втрат у 145 військовослужбовців у категорії "200", "300"", — сказав він.

8 березня 2025 року низка українських медіа писала, що росіяни використали трубу газопроводу для просочування в тил та атаки на Сили оборони у Курській області.

УП припускає, що загарбники могли використати газопровід Уренгой – Помари – Ужгород, яким до 1 січня 2025 року РФ постачала газ у Європу через територію України. Діаметр однієї труби становить 1,4 метра.