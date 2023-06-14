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Россияне грабят людей в Запорожской области, вывозят имущество на грузовиках – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2023, 07:28
Россияне грабят людей в Запорожской области, вывозят имущество на грузовиках – Генштаб - Фото
Российские оккупанты (Фото: EPA)

Россияне грабят людей во временно оккупированной Запорожской области, вывозят имущество на грузовиках. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

"В Запорожской области российские оккупанты продолжают грабить местное население, используя для вывоза награбленного имущества военный грузовой транспорт", – говорится в сообщении.

Как отмечается, из поселка Очеретоватое, в направлении города Токмак зафиксировано движение российских автомобильных колонн с награбленной бытовой техникой, мебелью и другим имуществом местных жителей.

На причалах морского порта города Бердянск россияне наполняют сухогрузы похищенными у украинских фермеров зерновыми культурами.

  • В последние недели во временно оккупированном Бердянске регулярно происходили взрывы на различных объектах, в том числе в порту.
  • Утром 13 июня в Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки продвижение украинских войск на Бахмутском направлении составляло 250 метров, на Торецком направлении – 200 м, на Бердянском направлении – от 500 м до 1 км.
  • В Минобороны рассказали о том, как Россия пытается тормозить продвижение ВСУ на юге и востоке.

Читайте также: Наступление ВСУ. РФ перебросила в Бердянск 20 вертолетов: Схемы показали спутниковые фото

Наталья Медведева
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войназапорожская областьгенштаб
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