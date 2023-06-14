Россияне грабят людей в Запорожской области, вывозят имущество на грузовиках – Генштаб

Россияне грабят людей во временно оккупированной Запорожской области, вывозят имущество на грузовиках. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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"В Запорожской области российские оккупанты продолжают грабить местное население, используя для вывоза награбленного имущества военный грузовой транспорт", – говорится в сообщении.

Как отмечается, из поселка Очеретоватое, в направлении города Токмак зафиксировано движение российских автомобильных колонн с награбленной бытовой техникой, мебелью и другим имуществом местных жителей.

На причалах морского порта города Бердянск россияне наполняют сухогрузы похищенными у украинских фермеров зерновыми культурами.

В последние недели во временно оккупированном Бердянске регулярно происходили взрывы на различных объектах, в том числе в порту.

Утром 13 июня в Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки продвижение украинских войск на Бахмутском направлении составляло 250 метров, на Торецком направлении – 200 м, на Бердянском направлении – от 500 м до 1 км.

В Минобороны рассказали о том, как Россия пытается тормозить продвижение ВСУ на юге и востоке.

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