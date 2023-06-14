Росіяни грабують людей у Запорізькій області, вивозять майно на вантажівках – Генштаб
14.06.2023, 07:28
Російські окупанти (Фото: EPA)
Росіяни грабують людей у тимчасово окупованій Запорізькій області, вивозять майно вантажівками. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини
"У Запорізькій області російські окупанти продовжують грабувати місцеве населення, використовуючи для вивезення награбованого майна військовий вантажний транспорт", – йдеться у повідомленні.
Як зазначається, із селища Очеретувате у напрямку міста Токмак зафіксовано рух російських автомобільних колон з награбованою побутовою технікою, меблями та іншим майном місцевих мешканців.
На причалах морського порту міста Бердянськ росіяни наповнюють суховантажі вкраденими в українських фермерів зерновими культурами.
- В останні тижні в тимчасово окупованому Бердянську регулярно відбувалися вибухи на різних об'єктах, зокрема в порту.
- Вранці 13 червня у Генштабі повідомили, що минулої доби просування українських військ на Бахмутському напрямку становило 250 метрів, на Торецькому напрямку – 200 м, на Бердянському напрямку – від 500 м до 1 км.
- У Міноборони розповіли про те, як Росія намагається гальмувати просування ЗСУ на півдні та сході.
Читайте також: Наступ ЗСУ. РФ перекинула до Бердянська 20 вертольотів: Схеми показали супутникові фото
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Останні новини
Коментарі