Росіяни грабують людей у Запорізькій області, вивозять майно на вантажівках – Генштаб

Росіяни грабують людей у тимчасово окупованій Запорізькій області, вивозять майно вантажівками. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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"У Запорізькій області російські окупанти продовжують грабувати місцеве населення, використовуючи для вивезення награбованого майна військовий вантажний транспорт", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, із селища Очеретувате у напрямку міста Токмак зафіксовано рух російських автомобільних колон з награбованою побутовою технікою, меблями та іншим майном місцевих мешканців.

На причалах морського порту міста Бердянськ росіяни наповнюють суховантажі вкраденими в українських фермерів зерновими культурами.

В останні тижні в тимчасово окупованому Бердянську регулярно відбувалися вибухи на різних об'єктах, зокрема в порту.

Вранці 13 червня у Генштабі повідомили, що минулої доби просування українських військ на Бахмутському напрямку становило 250 метрів, на Торецькому напрямку – 200 м, на Бердянському напрямку – від 500 м до 1 км.

У Міноборони розповіли про те, як Росія намагається гальмувати просування ЗСУ на півдні та сході.

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