Россияне могут запустить фейк об атаке украинским Су-24 группировки в Беларуси – журналист

Военный журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что к белорусско-украинской границе доставляют старый нерабочий бомбардировщик Су-24, которые находятся на вооружении ВСУ. Журналист предполагает, что россияне хотят запустить фейк о якобы атаке на их группировку в Беларуси, чтобы создать повод для вторжения в Украину. Об этом Цаплиенко написал в Telegram.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он также опубликовал фотографии транспортировки самолета, "скопированные с беларуского паблика".

Су-24 с 2012 года не стоит на вооружении Беларуси, но до сих пор продолжает использоваться в Украине.

"Учитывая последние события на границе, нельзя исключать того факта, что скоро рупоры пропаганды заявят, что такой самолет был сбит системами ПВО Беларуси при попытке атаковать российскую группировку войск, занимающую позиции для удара по Украине", – процитировал журналист автора фото.

21 февраля главари террористов попросили Путина признать оккупированные районы Донбасса.

В тот же день Путин созвал заседание Совета безопасности РФ, на котором все его члены поддержали признание. Путин подписал соответствующие указы. В них, в частности, содержится распоряжение ввести войска на территорию временно оккупированного Донбасса.

Одновременно боевики на Донбассе существенно увеличили интенсивность обстрелов украинских позиций и населенных пунктов.

Украина проводит призов резервистов.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.