"Россияне нам не друзья". В США закрывали избирательные участки из-за "угроз" о взрыве

"Они [россияне] не наши друзья. Каждый, кто считает, что они таковы, не читал газет", – заявил государственный секретарь штата Джорджия

Иллюстративное фото: Depositphotos

По крайней мере, два избирательных участка были временно закрыты в округе Фултон в ключевом штате Джорджия, после того, как власти получили "неправдоподобные" угрозы о взрыве, сообщило Fox News. Впоследствии в Федеральном бюро расследований признали, что угрозы, похоже, поступают из почтовых доменов РФ.

Оба избирательных участка в Джорджии были закрыты примерно на 30 минут – должностные лица будут добиваться судебного приказа, который позволил бы продолжить работу пунктов на это же время.

В ходе пресс-конференции государственный секретарь штата Брэд Раффенспергер заявил, что угрозы были "российского происхождения".

"Поэтому они [россияне], кажется, замышляют зло. И они не хотят, чтобы у нас были спокойные, честные и точные выборы. И они думают, что могут заставить нас воевать между собой. Они могут считать это победой [...] Они не наши друзья. Каждый, кто считает, что они такие, не читал газет", – сказал чиновник.

Впоследствии ФБР сообщило, что ему известно об угрозах взрывов на избирательных участках в нескольких штатах.

При этом многие сообщения, похоже, поступают из российских доменов электронной почты, отметили в спецслужбе.

Пока ни одна из таких угроз не была подтверждена.