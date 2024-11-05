"Россияне нам не друзья". В США закрывали избирательные участки из-за "угроз" о взрыве
По крайней мере, два избирательных участка были временно закрыты в округе Фултон в ключевом штате Джорджия, после того, как власти получили "неправдоподобные" угрозы о взрыве, сообщило Fox News. Впоследствии в Федеральном бюро расследований признали, что угрозы, похоже, поступают из почтовых доменов РФ.
Оба избирательных участка в Джорджии были закрыты примерно на 30 минут – должностные лица будут добиваться судебного приказа, который позволил бы продолжить работу пунктов на это же время.
В ходе пресс-конференции государственный секретарь штата Брэд Раффенспергер заявил, что угрозы были "российского происхождения".
"Поэтому они [россияне], кажется, замышляют зло. И они не хотят, чтобы у нас были спокойные, честные и точные выборы. И они думают, что могут заставить нас воевать между собой. Они могут считать это победой [...] Они не наши друзья. Каждый, кто считает, что они такие, не читал газет", – сказал чиновник.
Впоследствии ФБР сообщило, что ему известно об угрозах взрывов на избирательных участках в нескольких штатах.
При этом многие сообщения, похоже, поступают из российских доменов электронной почты, отметили в спецслужбе.
Пока ни одна из таких угроз не была подтверждена.
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