"Росіяни нам не друзі". У Джорджії закривали виборчі дільниці через "погрози" про вибух

"Вони [росіяни] не наші друзі. Кожен, хто вважає, що вони є такими, не читав газет", – заявив державний секретар штату

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Принаймні дві виборчі дільниці були тимчасово закриті в окрузі Фултон у ключовому штаті Джорджія, після того, як влада отримала "неправдоподібні" погрози про вибух, повідомило Fox News. Згодом у Федеральному бюро розслідувань визнали, що погрози, схоже, надходять з поштових доменів РФ.

Обидві виборчі дільниці у Джорджії були закриті приблизно на 30 хвилин – посадовці домагатимуться судового наказу, який би дозволив продовжити роботу пунктів на цей же час.

Під час пресконференції державний секретар штату Бред Раффенспергер заявив, що погрози були "російського походження".

"Тож вони [росіяни], здається, замишляють зло. І вони не хочуть, щоб у нас були спокійні, чесні та точні вибори. І вони думають, що можуть змусити нас воювати між собою. Вони можуть вважати це перемогою [...] Вони не наші друзі. Кожен, хто вважає, що вони є такими, не читав газет", – сказав чиновник.

Згодом ФБР повідомило, що йому відомо про погрози вибухів на виборчих дільницях у кількох штатах.

При цьому багато повідомлень, схоже, надходять із російських доменів електронної пошти, зазначили у спецслужбі.

Наразі жодна з таких погроз не була підтверджена.