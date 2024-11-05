"Росіяни нам не друзі". У Джорджії закривали виборчі дільниці через "погрози" про вибух
Принаймні дві виборчі дільниці були тимчасово закриті в окрузі Фултон у ключовому штаті Джорджія, після того, як влада отримала "неправдоподібні" погрози про вибух, повідомило Fox News. Згодом у Федеральному бюро розслідувань визнали, що погрози, схоже, надходять з поштових доменів РФ.
Обидві виборчі дільниці у Джорджії були закриті приблизно на 30 хвилин – посадовці домагатимуться судового наказу, який би дозволив продовжити роботу пунктів на цей же час.
Під час пресконференції державний секретар штату Бред Раффенспергер заявив, що погрози були "російського походження".
"Тож вони [росіяни], здається, замишляють зло. І вони не хочуть, щоб у нас були спокійні, чесні та точні вибори. І вони думають, що можуть змусити нас воювати між собою. Вони можуть вважати це перемогою [...] Вони не наші друзі. Кожен, хто вважає, що вони є такими, не читав газет", – сказав чиновник.
Згодом ФБР повідомило, що йому відомо про погрози вибухів на виборчих дільницях у кількох штатах.
При цьому багато повідомлень, схоже, надходять із російських доменів електронної пошти, зазначили у спецслужбі.
Наразі жодна з таких погроз не була підтверджена.
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