Россияне нанесли как минимум четыре удара по Харькову. Также прилет в жилой дом в Змиеве

Под завалами в Змиеве находятся два человека, медики предоставляют помощь двум пострадавшим

Олег Синегубов (Фото: ОП)

Российские оккупанты нанесли как минимум четыре ракетных удара по Харькову. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По его словам, тип вооружения, которым враг ударил по областному центру, устанавливается.

В городе обошлось без пострадавших.

Также в Змиеве Чугуевского района есть прилет в частный дом, медики помогают двум пострадавшим, предварительно, еще два человека под завалами.

На месте работают экстренные службы.

ОБНОВЛЕНО в 08:06. Городской голова Игорь Терехов заявил о прилетах по промышленным объектам. Начался пожар, ранена женщина.

Хронику ракетной атаки России утром 8 января можно прочитать по ссылке.

29 декабря 2023 года РФ совершила массированную атаку по Украине – противовоздушная оборона сбила 87 российских ракет и 27 ударных беспилотников. Всего в Киеве в результате удара оккупантов погибли 30 человек, 29 получили ранения.

Утром 2 января Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине. По данным ГСЧС, в результате атаки погибли пять человек, пострадали 127 человек.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что оккупанты запустили по Украине 10 аэробаллистических ракет "Кинжал", 70 крылатых ракет типов Х-101/Х-555/Х-55, а также три ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны сбили все "Кинжалы", 59 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и три "Калибра".

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