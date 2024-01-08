Россияне нанесли как минимум четыре удара по Харькову. Также прилет в жилой дом в Змиеве

Россияне нанесли как минимум четыре удара по Харькову. Также прилет в жилой дом в Змиевеобновлено
Российские оккупанты нанесли как минимум четыре ракетных удара по Харькову. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По его словам, тип вооружения, которым враг ударил по областному центру, устанавливается.
В городе обошлось без пострадавших.
Также в Змиеве Чугуевского района есть прилет в частный дом, медики помогают двум пострадавшим, предварительно, еще два человека под завалами.
На месте работают экстренные службы.
ОБНОВЛЕНО в 08:06. Городской голова Игорь Терехов заявил о прилетах по промышленным объектам. Начался пожар, ранена женщина.
Хронику ракетной атаки России утром 8 января можно прочитать по ссылке.
- 29 декабря 2023 года РФ совершила массированную атаку по Украине – противовоздушная оборона сбила 87 российских ракет и 27 ударных беспилотников. Всего в Киеве в результате удара оккупантов погибли 30 человек, 29 получили ранения.
- Утром 2 января Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине. По данным ГСЧС, в результате атаки погибли пять человек, пострадали 127 человек.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что оккупанты запустили по Украине 10 аэробаллистических ракет "Кинжал", 70 крылатых ракет типов Х-101/Х-555/Х-55, а также три ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны сбили все "Кинжалы", 59 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и три "Калибра".
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