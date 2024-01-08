Росіяни завдали щонайменше чотири удари по Харкову. Також приліт у житловий будинок у Змієві

Під завалами у Змієві перебувають двоє людей, медики надають допомогу двом потерпілим

Олег Синєгубов (Фото: ОП)

Російські окупанти завдали щонайменше чотири ракетні удари по Харкову. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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За його словами, тип озброєння, яким ворог вдарив по обласному центру, встановлюється.

У місті обійшлося без постраждалих.

Також у Змієві Чугуївського району є приліт у приватний будинок, медики допомагають двом потерпілим, попередньо ще дві особи під завалами.

На місці працюють екстрені служби.

ОНОВЛЕНО о 08:06. Міський голова Ігор Терехов заявив про прильоти по промислових об'єктах. Почалася пожежа, поранено жінку.

Хроніку ракетної атаки Росії вранці 8 січня можна прочитати за посиланням.

29 грудня 2023 року РФ здійснила масовану атаку по Україні – протиповітряна оборона збила 87 російських ракет та 27 ударних безпілотників. Загалом у Києві внаслідок удару окупантів загинули 30 людей, 29 отримали поранення.

Вранці 2 січня Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. За даними ДСНС, внаслідок атаки загинули п'ятеро людей, постраждали 127 людей.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що окупанти запустили по Україні 10 аеробалістичних ракет "Кинджал", 70 крилатих ракет типів Х-101/Х-555/Х-55, а також три ракети "Калібр". Сили протиповітряної оборони збили всі "Кинджали", 59 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та три "Калібри".

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