Россияне наносят удары по Херсону, есть погибшие и раненые — фото с места

Российские оккупанты наносят удары по Херсону, в результате обстрела погибло три человека, двое получили ранения. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, на Николаевском шоссе Херсона упали обломки снарядов россиян, один из пострадавших погиб на месте.

Всего обстрел забрал жизни троих людей, еще двое были ранены.

На месте удара работают экстренные службы.

Местные паблики сообщают, что обстрел областного центра продолжается.

9 марта оккупанты ударили по Киеву аэробаллистической ракетой Х-47 "Кинжал", попали в объект инфраструктуры. Ранены два человека. Полиция показала последствия.

Также в результате российской ракетной атаки во Львовской области погибли пятеро мирных жителей.

В Харькове в результате ракетных обстрелов со стороны России повреждена критическая инфраструктура — в городе нет электроэнергии, воды и отопления.

Смотрите также: Россия обстреляла остановку в Херсоне, погибли три мирных жителя – видео

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.