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Россияне наращивают интенсивность применения авиации и наступают на трех направлениях – ГШ

Цей матеріал також доступний українською
21.01.2023, 18:37
Россияне наращивают интенсивность применения авиации и наступают на трех направлениях – ГШ - Фото
Артилерійський обстріл окупантів, Фото: EPA

Россияне пытаются наступать на трех направлениях и стали активнее применять авиацию в войне против Украины. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

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Основные усилия россияне по-прежнему сосредотачивают на попытках полной оккупации Донецкой области. В течение суток оккупанты вели безуспешные наступательные действия на Авдеевском направлении.

Также армия РФ продолжала попытки наступления на Бахмутском и Запорожском направлениях, увеличивает интенсивность применения авиации. На других направлениях россияне ведут оборону.

Беларусь, по данным Генштаба, продолжает оказывать всемерную поддержку российской агрессии. Кроме общих учений, на территории Беларуси идет подготовка российских подразделений.

Генштаб сообщает, что авиация Сил обороны в течение суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения врага и два – по позициям ЗРК. Артиллерия ВСУ также поразила район сосредоточения россиян.

В сводке также сообщается, что оккупанты усиливают контроль учета мирного населения в Херсонской области – пытаются создать базу данных мест жительства мирных граждан, угрожая отключать свет. Под видом выполнения "программы экономии электроэнергии" оккупанты заставляют людей подписывать "акт о подтверждении фактического места жительства гражданина".

  • Сегодня спикер ВСУ Ерин сказал, что активность россиян на Запорожском направлении пока нельзя назвать "большим наступлением" – они бросают малые группы до 10 человек, чтобы проверить на прочность оборону ВСУ. 
  • Путин поставил перед Герасимовым задачу захватить всю Донецкую область до марта.

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Оксана Житнюк
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война авиация генштаб
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