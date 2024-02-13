Россияне пишут, что в Москве горит завод МиГ на Ленинградском проспекте — идет эвакуация

Пропагандисты написали, что есть риск перехода огня на другие здания московского завода МиГ

Цех завода МиГ (Фото: ресурс оккупантов)

В Москве начался пожар на авиастроительном заводе МиГ на Ленинградском проспекте. Об этом сообщили местные пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю.

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Россияне пишут, что возгорание началось в реконструируемом цехе, пристроенном к действующему корпусу завода.

Пожар произошел на 2 и 3 этажах здания — причина пока остается неизвестной.

Горит площадь около 70 кв. м, проводится эвакуация. На место едут пожарные, отмечается, что есть риск перехода огня и на другие здания завода.

В ночь на 13 февраля в Москве произошел пожар в районе нефтеперерабатывающего завода "Газпромнефть".

Ранее вице-премьер Михаил Федоров заявил, что Украина будет производить тысячи дронов дальнего действия в 2024 году, которые способны достичь Москвы и Санкт-Петербурга.

18 января под удар беспилотников попал Петербургский нефтяной терминал. Это самая северная и самая отдаленная точка, куда долетали украинские дроны.

19 января беспилотники атаковали нефтебазу под Брянском.

Также в ночь на 25 января БпЛА ударили по нефтебазе в Туапсе, это была спецоперация Службы безопасности Украины.

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