Росіяни пишуть, що в Москві горить завод МіГ на Ленінградському проспекті — триває евакуація
Цех заводу МіГ (Фото: ресурс окупантів)

У Москві розпочалася пожежа на авіабудівному заводі МіГ на Ленінградському проспекті. Про це повідомили місцеві пропагандистські ресурси, підконтрольні Кремлю.

Росіяни пишуть, що займання почалося в реконструйованому цеху, прибудованому до робочого корпусу заводу.

Пожежа сталася на 2 та 3 поверхах будівлі — причина поки що залишається невідомою.

Горить площа близько 70 кв. м, проводиться евакуація. На місце їдуть пожежники, зазначається, що є ризик переходу вогню на інші будівлі заводу.

У ніч на 13 лютого в Москві сталася пожежа в районі нафтопереробного заводу "Газпромнефть".

Раніше віцепрем'єр Михайло Федоров заявив, що Україна вироблятиме тисячі дронів далекої дії у 2024 році, які здатні досягти Москви та Санкт-Петербурга.

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