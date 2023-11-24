Россияне пишут об атаке БпЛА на воинскую часть у Волгограда. Один взорвался на территории

Российские пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю, написали об атаке неизвестных беспилотников на воинскую часть в Волгоградской области.

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Оккупанты заявляют, что в ночь на 24 ноября попытка атаки произошла в Городищенском районе.

Враг пишет о трех беспилотниках самолетного типа.

Все дроны якобы были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, один БпЛА упал на территории воинской части и взорвался. Пострадавших и разрушений нет.

14 ноября пропагандистские ресурсы РФ, подконтрольные Кремлю, сообщили об атаке беспилотника на химический завод в Брянской области, который производит боеприпасы для оккупационной армии.

Дроны атаковали здание полиции, захваченное оккупантами в Горностаевке. ГУР: Есть потери.

Военные будут быстрее получать беспилотники и средства РЭБ – Кабмин упростил процедуру.

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