Россияне пишут об атаке БпЛА на воинскую часть у Волгограда. Один взорвался на территории
24.11.2023, 09:24
Беспилотник "Бобер" (Фото: скриншот с видео)
Российские пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю, написали об атаке неизвестных беспилотников на воинскую часть в Волгоградской области.
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Оккупанты заявляют, что в ночь на 24 ноября попытка атаки произошла в Городищенском районе.
Враг пишет о трех беспилотниках самолетного типа.
Все дроны якобы были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, один БпЛА упал на территории воинской части и взорвался.
Пострадавших и разрушений нет.
- 14 ноября пропагандистские ресурсы РФ, подконтрольные Кремлю, сообщили об атаке беспилотника на химический завод в Брянской области, который производит боеприпасы для оккупационной армии.
- Дроны атаковали здание полиции, захваченное оккупантами в Горностаевке. ГУР: Есть потери.
- Военные будут быстрее получать беспилотники и средства РЭБ – Кабмин упростил процедуру.
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