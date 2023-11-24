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Россияне пишут об атаке БпЛА на воинскую часть у Волгограда. Один взорвался на территории

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2023, 09:24
Россияне пишут об атаке БпЛА на воинскую часть у Волгограда. Один взорвался на территории - Фото
Беспилотник "Бобер" (Фото: скриншот с видео)

Российские пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю, написали об атаке неизвестных беспилотников на воинскую часть в Волгоградской области. 

Оккупанты заявляют, что в ночь на 24 ноября попытка атаки произошла в Городищенском районе. 
Враг пишет о трех беспилотниках самолетного типа. 

Все дроны якобы были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, один БпЛА упал на территории воинской части и взорвался. 

Пострадавших и разрушений нет.

Городищенский район выделен красным (Карта: googlemaps.com)

  • 14 ноября пропагандистские ресурсы РФ, подконтрольные Кремлю, сообщили об атаке беспилотника на химический завод в Брянской области, который производит боеприпасы для оккупационной армии.
  • Дроны атаковали здание полиции, захваченное оккупантами в Горностаевке. ГУР: Есть потери.
  • Военные будут быстрее получать беспилотники и средства РЭБ – Кабмин упростил процедуру. 

Смотрите также: Под Москвой были взрывы и атака БпЛА. Там завод, где делают "Кинжалы" и "Искандеры": видео

Дмитрий Гриниченко
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РоссиявойнабеспилотникиВолгоградская область

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