Росіяни пишуть про атаку БпЛА на військову частину біля Волгограда. Один вибухнув на території

Російські пропагандистські ресурси, підконтрольні Кремлю, написали про атаку невідомих безпілотників на військову частину у Волгоградській області.

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Окупанти заявляють, що в ніч проти 24 листопада спроба атаки відбулася в Городищенському районі.

Ворог пише про три безпілотники літакового типу.

Всі дрони нібито були придушені засобами радіоелектронної боротьби, один БпЛА впав на території військової частини та вибухнув.

Постраждалих та руйнувань немає.

14 листопада пропагандистські ресурси РФ, підконтрольні Кремлю, повідомили про атаку безпілотника на хімічний завод у Брянській області, який виробляє боєприпаси для окупаційної армії.

Дрони атакували будівлю поліції, захоплену окупантами у Горностаївці. ГУР: Є втрати.

Військові швидше отримуватимуть безпілотники та засоби РЕБ – Кабмін спростив процедуру.

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