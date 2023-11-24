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Росіяни пишуть про атаку БпЛА на військову частину біля Волгограда. Один вибухнув на території

Этот материал также доступен на русском
24.11.2023, 09:24
Росіяни пишуть про атаку БпЛА на військову частину біля Волгограда. Один вибухнув на території - Фото
Безпілотник "Бобер" (Фото: скриншот із відео)

Російські пропагандистські ресурси, підконтрольні Кремлю, написали про атаку невідомих безпілотників на військову частину у Волгоградській області.

Окупанти заявляють, що в ніч проти 24 листопада спроба атаки відбулася в Городищенському районі.
Ворог пише про три безпілотники літакового типу.

Всі дрони нібито були придушені засобами радіоелектронної боротьби, один БпЛА впав на території військової частини та вибухнув.

Постраждалих та руйнувань немає.

Городищенский район выделен красным (Карта: googlemaps.com)

  • 14 листопада пропагандистські ресурси РФ, підконтрольні Кремлю, повідомили про атаку безпілотника на хімічний завод у Брянській області, який виробляє боєприпаси для окупаційної армії.
  • Дрони атакували будівлю поліції, захоплену окупантами у Горностаївці. ГУР: Є втрати.
  • Військові швидше отримуватимуть безпілотники та засоби РЕБ – Кабмін спростив процедуру.

Дивіться також: Під Москвою були вибухи та атака БпЛА. Там завод, де роблять "Кинджали" та "Іскандери": відео

Дмитро Гриниченко
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РосіявійнабезпілотникиВолгоградська область

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