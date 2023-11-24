Росіяни пишуть про атаку БпЛА на військову частину біля Волгограда. Один вибухнув на території
24.11.2023, 09:24
Безпілотник "Бобер" (Фото: скриншот із відео)
Російські пропагандистські ресурси, підконтрольні Кремлю, написали про атаку невідомих безпілотників на військову частину у Волгоградській області.
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Окупанти заявляють, що в ніч проти 24 листопада спроба атаки відбулася в Городищенському районі.
Ворог пише про три безпілотники літакового типу.
Всі дрони нібито були придушені засобами радіоелектронної боротьби, один БпЛА впав на території військової частини та вибухнув.
Постраждалих та руйнувань немає.
- 14 листопада пропагандистські ресурси РФ, підконтрольні Кремлю, повідомили про атаку безпілотника на хімічний завод у Брянській області, який виробляє боєприпаси для окупаційної армії.
- Дрони атакували будівлю поліції, захоплену окупантами у Горностаївці. ГУР: Є втрати.
- Військові швидше отримуватимуть безпілотники та засоби РЕБ – Кабмін спростив процедуру.
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