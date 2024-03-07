Россияне сбросили КАБ-500 на Торецк – ранило троих человек, есть разрушения и пожар

Фото: Донецкая областная прокуратура

Российские захватчики сбросили управляемую авиабомбу КАБ-500 на частный сектор Торецка Донецкой области, в результате удара есть раненые. Об этом сообщает областная прокуратура.

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По данным правоохранителей, оккупанты нанесли авиаудара КАБ-500 в 11:10, авиабомба попала по одной из улиц частного сектора, где в то время общались между собой трое соседей – 47-летний горожанин и 63-летние мужчина и женщина.

Пострадавшим предоставлена медицинская помощь, у них контузия, ранение руки и перелом, сообщили в облпрокуратуре.

Кроме этого, российский удар повредил несколько домовладений, в одном из них после взрыва боеприпаса загорелся пожар, отмечает следствие.

Правоохранители начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, максимальное наказание – 12 лет тюрьмы.

4 февраля российские войска обстреляли из артиллерии жилищный сектор Торецка, были жертвы.

Сегодня, 7 марта, захватчики ударили управляемыми авиабомбами по Волчанску Харьковской области, один человек погиб, есть раненый.

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