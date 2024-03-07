Росіяни скинули КАБ-500 на Торецьк – поранило трьох людей, є руйнування й пожежа

Фото: Донецька обласна прокуратура

Російські загарбники скинули керовану авіабомбу КАБ-500 на приватний сектор Торецька Донецької області, унаслідок удару є поранені. Про це повідомляє обласна прокуратура.

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За даними правоохоронців, окупанти завдали авіаудару КАБ-500 об 11:10, авіабомба поцілила по одній з вулиць приватного сектору, де у той час спілкувалися між собою троє сусідів – 47-річний містянин та 63-річні чоловік та жінка.

Потерпілим надано медичну допомогу, у них контузія, поранення руки та перелам, повідомили в облпрокуратурі.

Окрім цього російський удар пошкодив декілька домоволодінь, в одному з них після вибуху боєприпасу здійнялася пожежа, зазначає слідство.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, максимальне покарання – 12 років тюрми.

4 лютого російські війська обстріляли з артилерії житловий сектор Торецька, були жертви.

Сьогодні, 7 березня, загарбники вдарили керованими авіабомбами по Вовчанську Харківської області, одна людина загинула, є поранена.

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